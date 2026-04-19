Bayern Munchen a câștigat titlul cu numărul 35 din istorie! Bavarezii au dominat și în acest sezon Bundesliga

Bayern Munchen și-a adjudecat un nou titlu de campioană a Germaniei, după ce a surclasat-o duminică pe VfB Stuttgart, scor 4-2. Gruparea antrenată de Vincent Kompany a câștigat trofeul cu patru etape înainte de finalul sezonului.
Deși avea nevoie doar de un rezultat de egalitate în disputa de pe teren propriu, formația bavareză s-a distrat în fața propriilor suporteri și a dat startul sărbătorii după fluierul final.
Bayern Munchen – VfB Stuttgart 4-2
Cu patru etape înainte de finalul sezonului, Bayern Munchen și-a trecut în palmares al 35-lea titlu de campioană a Germaniei, după încă un sezon magistrat pe plan intern.
Calificată în semifinalele UEFA Champions League, gruparea antrenată de Vincent Kompany s-a impus cu scorul de 4-2 în duelul cu VfB Stuttgart, din etapa cu numărul 30.
Culmea, cei care au deschis scorul pe Allianz Arena au fost oaspeții, prin Fuhrich (min. 21), însă campioana Germaniei s-a dezlănțuit până la pauză, reușind să puncteze de trei ori, prin Guerreiro (min. 31), Jackson (min. 33) și Davies (min. 37).
După pauză, bavarezii au mai punctat încă o dată în minutul 52, prin golgheterul Harry Kane. Scorul final a fost stabilit de Andres (min. 89), iar după fluierul final, Kompany și jucătorii au dat startul sărbătorii.
De asemenea, Bayern Munchen a stabilit și un nou record în istoria clubului, reușind să atingă borna de 160 de goluri marcate în toate competițiile. Precedentul record era din sezonul 2019/2020, când aceștia marcaseră 159 de goluri.
