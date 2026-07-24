Ce dezastru ar fi! Anchetă privind pariuri suspecte şi posibile meciuri aranjate la Campionatul Mondial 2026

Consiliul Europei a identificat mai multe anomalii în timpul Cupei Mondiale din 2026, ceea ce a dus la deschiderea unei anchete privind posibile cazuri de manipulare legate de pariurile sportive. Deşi FIFA susţine că nu a detectat nicio influenţă asupra meciurilor, mai multe situaţii ridică semne de întrebare, relatează Le Figaro.

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Deşi competiţia s-a încheiat acum câteva zile, un raport al Grupului de la Copenhaga, o reţea internaţională care operează în cadrul Convenţiei de la Macolin a Consiliului Europei – un tratat multilateral menit să combată manipularea competiţiilor sportive –, tocmai a evidenţiat şapte „alerte galbene” privind nereguli observate pe parcursul turneului.

Anchetă privind pariuri suspecte şi posibile meciuri aranjate la Campionatul Mondial 2026

Dezvăluite de publicaţia americană The Athletic şi confirmate ulterior într-un rezumat publicat de Consiliul Europei, aceste alerte nu constituie dovezi ale unor meciuri aranjate. Cu toate acestea, ele corespund unor evenimente considerate suficient de neobişnuite pentru a justifica verificări aprofundate.

Sistemul Grupului de la Copenhaga clasifică semnalările în patru niveluri: verde, galben, portocaliu şi roşu. În acest context, o alertă galbenă indică mai multe indicii care pot sugera o anomalie, fie că este vorba de fluctuaţii inexplicabile ale cotelor, de zvonuri sau de informaţii susceptibile de a fi influenţat pieţele de pariuri.

Printre cele mai comentate acţiuni se numără, în special, cartonaşul roşu acordat lui Themba Zwane în timpul meciului de deschidere dintre Africa de Sud şi Mexic. Eliminat în minutul 84, căpitanul sud-african a făcut parte din secvenţele identificate ca necesitând o analiză mai aprofundată, fără ca vreo concluzie să fi fost trasă până în acest moment.