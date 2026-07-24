Ce dezastru ar fi! Anchetă privind pariuri suspecte şi posibile meciuri aranjate la Campionatul Mondial 2026

Consiliul Europei a identificat mai multe anomalii în timpul Cupei Mondiale din 2026, ceea ce a dus la deschiderea unei anchete privind posibile cazuri de manipulare legate de pariurile sportive. Deşi FIFA susţine că nu a detectat nicio influenţă asupra meciurilor, mai multe situaţii ridică semne de întrebare, relatează Le Figaro.
Deşi competiţia s-a încheiat acum câteva zile, un raport al Grupului de la Copenhaga, o reţea internaţională care operează în cadrul Convenţiei de la Macolin a Consiliului Europei – un tratat multilateral menit să combată manipularea competiţiilor sportive –, tocmai a evidenţiat şapte „alerte galbene” privind nereguli observate pe parcursul turneului.
Anchetă privind pariuri suspecte şi posibile meciuri aranjate la Campionatul Mondial 2026
Dezvăluite de publicaţia americană The Athletic şi confirmate ulterior într-un rezumat publicat de Consiliul Europei, aceste alerte nu constituie dovezi ale unor meciuri aranjate. Cu toate acestea, ele corespund unor evenimente considerate suficient de neobişnuite pentru a justifica verificări aprofundate.
Sistemul Grupului de la Copenhaga clasifică semnalările în patru niveluri: verde, galben, portocaliu şi roşu. În acest context, o alertă galbenă indică mai multe indicii care pot sugera o anomalie, fie că este vorba de fluctuaţii inexplicabile ale cotelor, de zvonuri sau de informaţii susceptibile de a fi influenţat pieţele de pariuri.
Printre cele mai comentate acţiuni se numără, în special, cartonaşul roşu acordat lui Themba Zwane în timpul meciului de deschidere dintre Africa de Sud şi Mexic. Eliminat în minutul 84, căpitanul sud-african a făcut parte din secvenţele identificate ca necesitând o analiză mai aprofundată, fără ca vreo concluzie să fi fost trasă până în acest moment.
Cazul Polymarket, ciudatul dosar Ferran Torres şi… cazul Balogun
Raportul se referă, de asemenea, la modul de funcţionare al platformei de predicţii Polymarket. Potrivit The Athletic, aproape 4,8 milioane de dolari (în criptomonede) au fost mizaţi pe piaţa de pariuri care prevedea că Spania nu va învinge Capul Verde în faza grupelor. O sumă deosebit de mare pentru un scenariu extrem de ipotetic înaintea meciului… care s-a încheiat, în cele din urmă, cu un egal (0-0).
Una dintre celelalte faze care a atras atenţia este golul anulat al lui Ferran Torres în meciul cu Arabia Saudită. Atacantul spaniol reuşise să înscrie, însă o intervenţie a VAR, care a durat peste trei minute şi jumătate, a dus în cele din urmă la anularea golului. Nici în acest caz nu există elemente care să permită afirmarea că a avut loc o manipulare, dar trebuie remarcat faptul că această decizie se numără printre situaţiile care au declanşat o alertă în cadrul sistemului de supraveghere.
Raportul menţionează, de asemenea, episodul legat de Folarin Balogun. După eliminarea sa din meciul cu Bosnia şi Herţegovina, Polymarket a deschis o cotă în care se întreba dacă atacantul american va fi autorizat să joace împotriva Belgiei, chiar înainte ca FIFA să confirme oficial suspendarea cartonaşului roşu. Potrivit Reţelei Platformelor Naţionale (Grupul de la Copenhaga), nu a fost creată nicio altă cotă similară pentru ceilalţi paisprezece jucători eliminaţi în timpul competiţiei, ceea ce a determinat organismul să solicite explicaţii scrise chiar de la FIFA.
FIFA încearcă să liniştească spiritele, în ciuda semnelor de întrebare
În faţa acestor dezvăluiri, Federaţia Internaţională adoptă o poziţie deosebit de fermă. În propriul raport publicat de Grupul de lucru pentru integritate (Integrity Task Force), forul asigură că nu a detectat „nicio activitate suspectă legată de pariurile sportive şi niciun indiciu de aranjare a meciurilor” în cadrul celor 104 de meciuri disputate pe parcursul turneului.
Această divergenţă nu înseamnă însă că aceste două organisme se contrazic. Aşa cum explică Christian Kalb, specialist recunoscut în domeniul reglementării jocurilor de noroc, pentru The Athletic, o alertă nu constituie o dovadă de corupţie. Potrivit acestuia, variaţiile neobişnuite de pe piaţă pot fi perfect explicate prin strategii de acoperire a riscurilor („hedging”) utilizate de anumiţi operatori sau prin mişcări speculative importante, fără ca vreun meci să fi fost aranjat.
Cu toate acestea, apariţia a şapte alerte în cadrul unei singure Cupe Mondiale este suficient de rară pentru a atrage atenţia autorităţilor competente. Ancheta trebuie să stabilească acum dacă aceste anomalii reprezintă simple comportamente atipice pe pieţele de pariuri sau dacă, dimpotrivă, ascund tentative de manipulare mai grave. Deocamdată, niciun meci din Cupa Mondială din 2026 nu a fost recunoscut oficial ca fiind aranjat, dar dezvăluirile publicaţiei The Athletic au relansat dezbaterea privind vulnerabilitatea fotbalului în faţa pariurilor sportive şi a utilizării tot mai frecvente a platformelor de predicţie.
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