Home | Fotbal | Liga 1 | Vestea primită de Istvan Kovacs la o săptămână după finalul Campionatului Mondial

Vestea primită de Istvan Kovacs la o săptămână după finalul Campionatului Mondial

Dan Roșu Publicat: 24 iulie 2026, 10:08

Comentarii
Vestea primită de Istvan Kovacs la o săptămână după finalul Campionatului Mondial

Istvan Kovacs, în timpul unui meci - Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Istvan Kovacs nu a prins decât două meciuri din faza grupelor Campionatului Mondial, dar revine în forţă pe plan local, acolo unde a fost delegat la primul meci tare al sezonului, în Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Arbitrul de 41 de ani nu a prins niciun meci din prima etapă a Ligii 1, dar CCA l-a trimis direct la derby-ul de foc dintre Dinamo şi Universitatea Craiova, susţine gsp.ro.

Istvan Kovacs, delegat la Dinamo – Universitatea Craiova

Pentru Istvan Kovacs, meciul care se va disputa sâmbătă, 25 iulie, de la ora 20:30, va fi al 383-lea al carierei în Liga 1, fiind al doilea la acest capitol după Sebastian Colţescu (423 de partide).

Conform sursei citate, în cele 57 de meciuri disputate de Dinamo cu Kovacs la centru, „câinii roşii” au înregistrat 18 victorii, 14 egaluri şi 25 de eşecuri. De partea cealaltă, Craiova n-a avut victorie în cele 4 meciuri din stagiunea precedentă, cu Istvan la centru.

Câţi bani a câştigat Istvan Kovacs de pe urma Campionatului Mondial

Chiar dacă nu a prins finala de Mondial mult visată, după ce a condus finalele Champions League, Europa League şi Conference League, arbitrul român a rămas totuşi cu o sumă importantă de bani în urma participării la World Cup 2026.

Reclamă
Reclamă

Astfel, centralul de 41 de ani a ajuns în România cu 106.000 de dolari. 100.000 de dolari e recompensa pentru participarea la Campionatul Mondial, iar pentru fiecare partidă arbitrată din faza grupelor, Istvan a încasat 3.000 de dolari.

Dacă ar fi condus şi meciuri din fazele eliminatorii, Kovacs ar fi primit încă 10.000 de dolari pentru fiecare partidă. Românul a rămas astfel doar cu cele două întâlni din grupe, Tunisia – Japonia 0-4 şi Iordania – Argentina 1-3.

Dronă doborâtă în premieră deasupra României. A fost lovită de racheta unui F-16 al Forţelor Aeriene RomâneDronă doborâtă în premieră deasupra României. A fost lovită de racheta unui F-16 al Forţelor Aeriene Române
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Dronă doborâtă în premieră deasupra României. A fost lovită de racheta unui F-16 al Forţelor Aeriene Române
Observator
Dronă doborâtă în premieră deasupra României. A fost lovită de racheta unui F-16 al Forţelor Aeriene Române
Analiza transferurilor pe bani din Superligă! De pe locul 5, Rapid vinde cel mai bine; Dinamo, marea perdantă
Fanatik.ro
Analiza transferurilor pe bani din Superligă! De pe locul 5, Rapid vinde cel mai bine; Dinamo, marea perdantă
12:44

Pep Guardiola a luat decizia în privinţa preluării naţionalei Italiei şi i-a scris direct lui Paolo Maldini
12:36

OFICIAL | Jurgen Klopp, noul selecționer al Germaniei! Ce a spus la prezentare
12:23

Fotbalistul comparat cu Răzvan Raț, înlocuitorul lui Andrei Borza la Rapid
11:55

Au bătut palma: Chelsea plătește 60.000.000 de euro pentru internaționalul din Franța!
10:46

OFICIAL | 4 plecări de la Dinamo dintr-un foc! Omul care o bătea pe FCSB, OUT
10:14

Ce l-a surprins pe Aymen Boutoutaou după debutul la FCSB: „Sincer, nu mă așteptam”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte” 2 Reacţia lui Gigi Becali după ce s-a spus că plăteşte 1,5 milioane de euro pentru transferul lui Denis Drăguș 3 Gigi Becali nu stă la discuții! Cum a catalogat debutul lui Aymen Boutoutaou: „Cu mine nu merge aşa” 4 Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă 5 FCSB – Auda 2-3. Eșec rușinos pentru echipa lui Marius Baciu! Meci de coșmar pentru Ștefan Târnovanu 6 Cu ce echipă semnează Baba Alhassan. Destinaţie surpriză
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”