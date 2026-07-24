Vestea primită de Istvan Kovacs la o săptămână după finalul Campionatului Mondial

Istvan Kovacs nu a prins decât două meciuri din faza grupelor Campionatului Mondial, dar revine în forţă pe plan local, acolo unde a fost delegat la primul meci tare al sezonului, în Liga 1.
Arbitrul de 41 de ani nu a prins niciun meci din prima etapă a Ligii 1, dar CCA l-a trimis direct la derby-ul de foc dintre Dinamo şi Universitatea Craiova, susţine gsp.ro.
Istvan Kovacs, delegat la Dinamo – Universitatea Craiova
Pentru Istvan Kovacs, meciul care se va disputa sâmbătă, 25 iulie, de la ora 20:30, va fi al 383-lea al carierei în Liga 1, fiind al doilea la acest capitol după Sebastian Colţescu (423 de partide).
Conform sursei citate, în cele 57 de meciuri disputate de Dinamo cu Kovacs la centru, „câinii roşii” au înregistrat 18 victorii, 14 egaluri şi 25 de eşecuri. De partea cealaltă, Craiova n-a avut victorie în cele 4 meciuri din stagiunea precedentă, cu Istvan la centru.
Câţi bani a câştigat Istvan Kovacs de pe urma Campionatului Mondial
Chiar dacă nu a prins finala de Mondial mult visată, după ce a condus finalele Champions League, Europa League şi Conference League, arbitrul român a rămas totuşi cu o sumă importantă de bani în urma participării la World Cup 2026.
Astfel, centralul de 41 de ani a ajuns în România cu 106.000 de dolari. 100.000 de dolari e recompensa pentru participarea la Campionatul Mondial, iar pentru fiecare partidă arbitrată din faza grupelor, Istvan a încasat 3.000 de dolari.
Dacă ar fi condus şi meciuri din fazele eliminatorii, Kovacs ar fi primit încă 10.000 de dolari pentru fiecare partidă. Românul a rămas astfel doar cu cele două întâlni din grupe, Tunisia – Japonia 0-4 şi Iordania – Argentina 1-3.
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