„Nebun!”. Ce a făcut „bătăușul” Leandro Paredes la 4 zile după finala Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina

Mijlocașul celor de la Boca Juniors, Leandro Paredes, a fost implicat într-un incident nedorit la sfârșitul finalei Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina, câștigată de iberici cu 1-0 după golul lui Ferran Torres.
Fotbalistul sud-american a fost extrem de nervos pe toată durata confruntării, cât și după fluierul final, iar de aici până la un conflict cu adversarii a fost doar un pas.
Leandro Paredes a lăsat în urmă incidentele de la Cupa Mondială și a fost decisiv pentru Boca Juniors
Paredes l-a lovit pe Rodri, cel care alerga pe teren să se bucure alături de colegii săi, după care a încercat să-i aplice o corecție fizică lui Gavi. Imaginile au devenit rapid virale și i-au adus critici multe fotbalistului argentinian care a fost acuzat că nu a avut pic de respect pentru oponenții săi.
La doar 4 zile de la aceste evenimente,, Leandro Paredes a revenit în primul 11 al celor de la Boca Juniors și a arătat că talentul nu se uită. Mijlocașul a pasat decisiv în victoria obținută de echipa sa contra celor de la O’Higgins, 1-0, în Copa Sudamericana.
Asisstul lui Paredes pentru Miguel Merentiel a fost unul de clasă și a dovedit că fotbalistul a trecut peste frustrarea pierderii finalei și acum este concentrat sută la sută pe ceea ce are de făcut la club. Faza l-a făcut pe un suporter să aibă o descriere succintă pe rețelele sociale: „Ce nebun! La 4 zile după finala Cupei Mondiale, Paredes revine la Boca Juniors și face asta”.
What a madman.
Just four days after the World Cup final, Paredes goes right back to the starting lineup for Boca and does this… pic.twitter.com/2k8WRj3Vj1
— Juan (@socraticjuan) July 24, 2026
Paredes a jucat accidentat pentru Argentina
Introdus în finala Cupei Mondiale în partea secundă, Leandro Paredes a făcut un sacrifiu important pentru a evolua în ultimele partide ale Argentinei de la turneul final, asta după ce s-a accidentat.
Mijlocașul se pare că a avut probleme la coaste în urma unei lovituri pe care a primit-o, iar din faza sferturilor de finală a fost nevoit să se antreneze cu această dificultate care îl împiedica inclusiv să respire în anumite situații.
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