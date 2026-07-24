„Nebun!”. Ce a făcut „bătăușul” Leandro Paredes la 4 zile după finala Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina

Mijlocașul celor de la Boca Juniors, Leandro Paredes, a fost implicat într-un incident nedorit la sfârșitul finalei Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina, câștigată de iberici cu 1-0 după golul lui Ferran Torres.

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Fotbalistul sud-american a fost extrem de nervos pe toată durata confruntării, cât și după fluierul final, iar de aici până la un conflict cu adversarii a fost doar un pas.

Leandro Paredes a lăsat în urmă incidentele de la Cupa Mondială și a fost decisiv pentru Boca Juniors

Paredes l-a lovit pe Rodri, cel care alerga pe teren să se bucure alături de colegii săi, după care a încercat să-i aplice o corecție fizică lui Gavi. Imaginile au devenit rapid virale și i-au adus critici multe fotbalistului argentinian care a fost acuzat că nu a avut pic de respect pentru oponenții săi.

La doar 4 zile de la aceste evenimente,, Leandro Paredes a revenit în primul 11 al celor de la Boca Juniors și a arătat că talentul nu se uită. Mijlocașul a pasat decisiv în victoria obținută de echipa sa contra celor de la O’Higgins, 1-0, în Copa Sudamericana.

Asisstul lui Paredes pentru Miguel Merentiel a fost unul de clasă și a dovedit că fotbalistul a trecut peste frustrarea pierderii finalei și acum este concentrat sută la sută pe ceea ce are de făcut la club. Faza l-a făcut pe un suporter să aibă o descriere succintă pe rețelele sociale: „Ce nebun! La 4 zile după finala Cupei Mondiale, Paredes revine la Boca Juniors și face asta”.