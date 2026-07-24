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5 milioane de euro pentru un jucător al Craiovei! Rotaru dă cea mai tare lovitură de pe piaţa transferurilor

Dan Roșu Publicat: 24 iulie 2026, 9:08

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5 milioane de euro pentru un jucător al Craiovei! Rotaru dă cea mai tare lovitură de pe piaţa transferurilor

Mihai Rotaru - Sport Pictures

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Universitatea Craiova trage tare pentru a prinde o grupă de cupă europeană, dar Mihai Rotaru este aproape de a da o adevărată lovitură în mercato din această vară.

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Assad Al-Hamlawi (25 de ani) e aproape plecat de la Craiova, iar despărţirea va veni la doar un an după ce acesta semnase cu oltenii. Asta pentru că oferta de la Pyramids FC din Egipt este una prea tare pentru a fi refuzată.

Ofertă de 5 milioane de euro pentru Assad Al-Hamlawi

Conform trumedia.ro, egiptenii au pus pe masă 5 milioane de euro pentru atacantul cotat la 2 milioane de euro care a marcat deja două goluri în acest sezon, în victoria cu Vitebsk din tur, 4-1.

Ţinând cont că oltenii au plătit un milion de euro anul trecut pentru a-l aduce de la Slask Wroclaw, profitul ar fi unul uriaş pentru Mihai Rotaru, care ar câştiga 4 milioane de euro, în contextul în care Assad Al-Hamlawi a contribuit la campania excelentă a craiovenilor din stagiunea precedentă.

Mutarea nu este încă făcută! Cele două părţi negociază acum pentru un bonus pe care Craiova îl vrea pentru numărul de meciuri pe care atacantul ar urma să îl adune pentru egipteni.

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Helsingborgs IF, IK Oddevold, Angelholms FF, Slask Wroclaw, Varbergs BoIS și J-Sodra IF sunt echipele la care a mai jucat palestinianul, care are contract cu Craiova până în 2028, dar şi o clauză de reziliere de 10 milioane de euro.

  • 18 goluri şi 4 pase decisive şi-a trecut în cont Assad Al-Hamlawi în sezonul 2025-2026, în care Universitatea Craiova a reuşit eventul.
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