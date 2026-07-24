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Ce l-a surprins pe Aymen Boutoutaou după debutul la FCSB: „Sincer, nu mă așteptam”

Mihai Alecu Publicat: 24 iulie 2026, 10:14

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Ce l-a surprins pe Aymen Boutoutaou după debutul la FCSB: „Sincer, nu mă așteptam

Ce a spus Boutoutaous după debutul la FCSB. Foto: Sport Pictures

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FCSB a pierdut duelul cu FK Auda, din turul 2 al preliminariilor Conference League, iar acum gruparea bucureșteană este nevoită să meargă în Letonia și să forțeze remontada pentru a continua parcursul în cupele europene.

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La gruparea bucureșteană au debutat 3 dintre achizițiile verii, printre care s-a numărat și Aymen Boutoutaou, extrema adusă din Franța în schimbul a peste 1 milion de euro.

Aymen Boutoutaou a fost impresionat de atmosfera făcută de suporterii de la FCSB

Fotbalistul din Hexagon s-a declarat surprins de atmosfera din Ghencea și a avut cuvinte de laudă pentru suporteri.

”La primul meci am încercat să mă adaptez. Se vede că încă este puţin complicat. Şi ei au vrut victoria, şi noi am vrut-o, dar puteam face un meci mai bun şi să marcăm mai multe goluri. Nu am avut noroc astăzi, dar sper ca în retur să fie bine. Cred că am meritat mai mult. Am avut destule ocazii. Este păcat că nu am reuşit să le transformăm, însă cred că am făcut un meci bun.

Ar fi trebuit să obţinem un rezultat mai bun aici, dar ei au venit şi au câştigat pe terenul nostru. De ce să nu mergem şi noi acolo să câştigăm? Sincer, nu mă aşteptam la o asemenea atmosferă. Suporterii sunt alături de noi şi ne încurajează permanent. Acum depinde de noi să le răsplătim susţinerea, să câştigăm meciuri şi să dăm totul pe teren”, a spus Aymen Boutoutaou la finalul partidei cu FK Auda.

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Gigi Becali a avut un avertisment pentru Boutoutaou după debutul la FCSB

Gigi Becali a fost onest în privința lui Boutoutaou, după ce a acesta a avut prima apariție în tricoul celor de la FCSB.

„Mi-a lăsat o impresie bună, dar fotbalul nu este așa. Fotbalul nu e că driblezi un jucător și după mă încurc în minge. La fotbal driblez o dată și o dau la coechipierii mei. Impresia e bună, dar nu foarte bună”, a declarat patronul de la FCSB.

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