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Starul care şi-a anunţat retragerea din naţionala Argentinei după Campionatul Mondial 2026

Dan Roșu Publicat: 24 iulie 2026, 9:20

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Starul care şi-a anunţat retragerea din naţionala Argentinei după Campionatul Mondial 2026

Nicolas Otamendi şi jucătorii Argentinei, după 2-1 cu Anglia - Getty Images

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Nicolas Otamendi şi-a anunţat retragerea din selecţionata Argentinei, pentru care a disputat 139 de meciuri începând din 2009 şi până la recenta finală a Cupei Mondiale de fotbal, informează EFE.

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Otamendi a participat la campania victorioasă a naţionalei „albiceleste” de la Mondialul din 2022, precum şi la câştigarea a două trofee în Copa America, în 2021 şi 2024.

Nicolas Otamendi s-a retras de la naţionala Argentinei

„Am visat să port tricoul echipei naţionale a Argentinei încă de mic. A a fost cel mai mare privilegiu pe care mi l-a oferit fotbalul”, a declarat jucătorul în vârstă de 38 de ani, care s-a alăturat recent formaţiei argentiniene River Plate.

Într-un videoclip postat pe Instagram, Otamendi a făcut referire la finala Cupei Mondiale 2026, pierdută în faţa Spaniei duminica trecută la East Rutherford: „Destinul a făcut ca ultimul meu meci să fie o finală a Cupei Mondiale. Nu a fost rezultatul pe care ni-l doream, dar plec cu capul sus pentru că acest grup a încercat până în ultima secundă. Îmi iau rămas bun cu liniştea sufletească de a fi dat totul”.

Fundaşul, care s-a format la academia clubului Velez Sarsfield, sub culorile căruia şi-a făcut debutul ca profesionist, le-a mulţumit fanilor argentinieni pentru dragostea lor necondiţionată: „Aţi făcut ca de fiecare dată când cânta imnul, să ne simţim ca şi cum nu eram doar unsprezece jucători, ci milioane care apără acelaşi vis”.

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Nicolas Otamendi a participat la patru Cupe Mondiale cu selecţionata Argentinei (Africa de Sud 2010, Rusia 2018, Qatar 2022 şi America de Nord 2026. El a făcut parte din echipa care a învins Italia în Finalissima 2022 şi a luat parte, de asemenea, la cinci ediţii ale turneului Copa America (2015, 2016, 2019, 2021 şi 2024).

La nivel de club, fotbalistul argentinian a evoluat în cursul carierei sale la echipele FC Porto, Valencia CF, Atletico Madrid, Manchester City şi Benfica Lisabona.

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