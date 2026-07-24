Starul care şi-a anunţat retragerea din naţionala Argentinei după Campionatul Mondial 2026

Nicolas Otamendi şi-a anunţat retragerea din selecţionata Argentinei, pentru care a disputat 139 de meciuri începând din 2009 şi până la recenta finală a Cupei Mondiale de fotbal, informează EFE.
Otamendi a participat la campania victorioasă a naţionalei „albiceleste” de la Mondialul din 2022, precum şi la câştigarea a două trofee în Copa America, în 2021 şi 2024.
Nicolas Otamendi s-a retras de la naţionala Argentinei
„Am visat să port tricoul echipei naţionale a Argentinei încă de mic. A a fost cel mai mare privilegiu pe care mi l-a oferit fotbalul”, a declarat jucătorul în vârstă de 38 de ani, care s-a alăturat recent formaţiei argentiniene River Plate.
Într-un videoclip postat pe Instagram, Otamendi a făcut referire la finala Cupei Mondiale 2026, pierdută în faţa Spaniei duminica trecută la East Rutherford: „Destinul a făcut ca ultimul meu meci să fie o finală a Cupei Mondiale. Nu a fost rezultatul pe care ni-l doream, dar plec cu capul sus pentru că acest grup a încercat până în ultima secundă. Îmi iau rămas bun cu liniştea sufletească de a fi dat totul”.
Fundaşul, care s-a format la academia clubului Velez Sarsfield, sub culorile căruia şi-a făcut debutul ca profesionist, le-a mulţumit fanilor argentinieni pentru dragostea lor necondiţionată: „Aţi făcut ca de fiecare dată când cânta imnul, să ne simţim ca şi cum nu eram doar unsprezece jucători, ci milioane care apără acelaşi vis”.
OTAMENDI ANUNCIÓ SU RETIRO DE LA SELECCIÓN
El defensor confirmó que la final ante España fue su último partido.
Posteo de Otamendi
Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera.
Soñé de muy chico vestir la camiseta de la Selección Argentina fue el… pic.twitter.com/dzs7JdJe1D
— Clarín (@clarincom) July 23, 2026
Nicolas Otamendi a participat la patru Cupe Mondiale cu selecţionata Argentinei (Africa de Sud 2010, Rusia 2018, Qatar 2022 şi America de Nord 2026. El a făcut parte din echipa care a învins Italia în Finalissima 2022 şi a luat parte, de asemenea, la cinci ediţii ale turneului Copa America (2015, 2016, 2019, 2021 şi 2024).
La nivel de club, fotbalistul argentinian a evoluat în cursul carierei sale la echipele FC Porto, Valencia CF, Atletico Madrid, Manchester City şi Benfica Lisabona.
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