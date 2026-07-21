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Olimpiu Moruțan a anunțat obiectivul Rapidului și le-a făcut o promisiune fanilor, după debutul cu dreptul în noul sezon

Viviana Moraru Publicat: 21 iulie 2026, 10:09

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Olimpiu Moruțan a anunțat obiectivul Rapidului și le-a făcut o promisiune fanilor, după debutul cu dreptul în noul sezon

Olimpiu Moruțan, în Rapid - Sepsi 1-0/ Sport Pictures

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Olimpiu Moruțan (27 de ani) a reacționat, după ce Rapid a debutat cu o victorie în noul sezon de Liga 1. Giuleștenii au învins-o cu 1-0 pe nou-promovata Sepsi, unicul gol al meciului fiind marcat de Alexandru Pașcanu, în minutul 89.

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Olimpiu Moruțan a început ca rezervă partida din Giulești, fiind trimis pe teren de Daniel Pancu în minutul 58, în locul lui Jakub Hromada.

Olimpiu Moruțan a anunțat obiectivul Rapidului, după victoria cu Sepsi: calificarea în play-off

După meci, Olimpiu Moruțan a dezvăluit că obiectivul principal al Rapidului, din acest sezon, este calificarea în play-off. Mijlocașul le-a făcut și o promisiune fanilor, sperând ca în această stagiune să aibă evoluții mai bune.

„Suntem fericiți pentru cele trei puncte. Am făcut un cantonament foarte bun și ne-am dorit să începem cu dreptul. Nu cred că am suferit. I-am atacat, am jucat foarte ofensiv și golul a venit. Știu că suporterii sunt minunați și sunt alături de noi când avem rezultate. Sper să o ținem tot așa.

Suntem bine, am făcut un cantonament foarte bun și sperăm să legăm cât mai multe victorii. O să joc din ce în ce mai bine. Chiar mă simt bine și sper să am reușite. Cu siguranță o să fie bine și pentru mine, și pentru echipă. Sper ca echipa să meargă cât mai bine și, cu siguranță, o să am și eu reușite.

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Primul obiectiv este calificarea în play-off, după care ne vom stabili altul. Este o luptă foarte grea pentru play-off, iar la asta ne gândim.

Încă nu am jucat cu Craiova, nu știu cât de puternică este. Știu că în sezonul trecut a jucat foarte bine. Este un alt sezon, sperăm să jucăm foarte bine și să câștigăm. Sunt foarte fericit să fiu antrenat de domnul Gică Hagi la națională. Voi da tot ce pot pentru a fi acolo”, a declarat Olimpiu Moruțan, după Rapid – Sepsi 1-0.

Olimpiu Moruțan, cotat la suma de 1,8 milioane de euro, a semnat cu Rapid în iarna anului trecut, după despărțirea de Aris Salonic. Mijlocașul are contract cu giuleștenii până în vara anului viitor.

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