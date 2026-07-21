Olimpiu Moruțan a anunțat obiectivul Rapidului și le-a făcut o promisiune fanilor, după debutul cu dreptul în noul sezon

Olimpiu Moruțan (27 de ani) a reacționat, după ce Rapid a debutat cu o victorie în noul sezon de Liga 1. Giuleștenii au învins-o cu 1-0 pe nou-promovata Sepsi, unicul gol al meciului fiind marcat de Alexandru Pașcanu, în minutul 89.

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Olimpiu Moruțan a început ca rezervă partida din Giulești, fiind trimis pe teren de Daniel Pancu în minutul 58, în locul lui Jakub Hromada.

Olimpiu Moruțan a anunțat obiectivul Rapidului, după victoria cu Sepsi: calificarea în play-off

După meci, Olimpiu Moruțan a dezvăluit că obiectivul principal al Rapidului, din acest sezon, este calificarea în play-off. Mijlocașul le-a făcut și o promisiune fanilor, sperând ca în această stagiune să aibă evoluții mai bune.

„Suntem fericiți pentru cele trei puncte. Am făcut un cantonament foarte bun și ne-am dorit să începem cu dreptul. Nu cred că am suferit. I-am atacat, am jucat foarte ofensiv și golul a venit. Știu că suporterii sunt minunați și sunt alături de noi când avem rezultate. Sper să o ținem tot așa.

Suntem bine, am făcut un cantonament foarte bun și sperăm să legăm cât mai multe victorii. O să joc din ce în ce mai bine. Chiar mă simt bine și sper să am reușite. Cu siguranță o să fie bine și pentru mine, și pentru echipă. Sper ca echipa să meargă cât mai bine și, cu siguranță, o să am și eu reușite.