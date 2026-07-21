Impresionant! Mii de oameni i-au aşteptat în ploaie pe jucătorii Argentinei, după finala Cupei Mondiale

Argentina, finalistă la Cupa Mondială, dar învinsă de Spania, s-a întors luni, spre sfârşitul zilei, la Buenos Aires, fără unii dintre jucătorii săi, dar a fost aşteptată de câteva mii de persoane la sediul Federaţiei Argentiniene de Fotbal (AFA), situat în apropierea aeroportului Ezeiza.
Avionul care transporta „Selección” a aterizat în jurul orei 18:20, ora locală (n.r. 00:20 la Bucureşti), la aeroportul situat la 32 km de Buenos Aires. Adică în momentul în care jucătorii Spaniei îşi încheiau sărbătorile publice la Madrid.
Fără Messi, jucătorii Argentinei s-au întors la Buenos Aires după finala Cupei Mondiale
La coborârea din avion, un covor roşu îi aştepta pe argentinieni, conform imaginilor transmise de Aerolineas Argentinas. Jucătorii au fost transportaţi imediat cu un autobuz descoperit la sediul AFA, situat la 4 km distanţă.
Simply 𝐀𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐚, don’t try to understand it ❤️🇦🇷 pic.twitter.com/DAjDW3yxgX
— Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) July 21, 2026
Cu mai mult de o oră înainte de sosirea prevăzută a avionului, sub o ploaie rece şi fină, mii de oameni cântau în cor, scandau lozinci şi intonau imnul naţional, pe fondul zgomotului petardelor şi al vuvuzelelor, într-o mare de steaguri şi tricouri alb-albastru, pe largile esplanade situate între un nod rutier şi domeniul AFA.
Căpitanul Lionel Messi nu se numără printre jucătorii care s-au întors luni, la fel ca Enzo Fernandez sau Julian Alvarez.
Argentina 🩵 pic.twitter.com/gn9ZhMuDP3
— Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) July 20, 2026
Târziu în noaptea de duminică, AFA a anunţat că „unii jucători din lot vor pleca direct din Statele Unite către diferite destinaţii, pentru a se reîntoarce la cluburile lor sau pentru a-şi începe perioada de odihnă”.
Nici AFA, nici autorităţile argentiniene nu au făcut vreo declaraţie de la finală în legătură cu o eventuală ceremonie oficială de întâmpinare a jucătorilor la întoarcere. După meci, preşedintele Javier Milei anunţase că o zi din viitor, aleasă de jucători şi de staff pentru a le onora statutul de vicecampioni, va fi declarată zi liberă. Acest anunţ nu se concretizase până la sfârşitul zilei de luni.
- L-a dat de gol pe Gianni Infantino? Preşedintele CONMEBOL, anunţ uriaş despre Cupa Mondială 2030
- Președintele Argentinei i-a dat de gol pe jucători. Decizia luată după eșecul din finala Mondialului
- Lautaro Martinez a venit cu replica, după ce a fost „uitat” pe bancă în finala Mondialului: „Am încercat”
- „Lipsă de respect faţă de Messi!” Sergio Aguero a răbufnit după finala Cupei Mondială: „M-a făcut şi mai furios”
- Leandro Paredes a rupt tăcerea, după scandalul uriaș de la finala Spania – Argentina 1-0: „Plin de mândrie”