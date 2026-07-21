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Impresionant! Mii de oameni i-au aşteptat în ploaie pe jucătorii Argentinei, după finala Cupei Mondiale

Alex Masgras Publicat: 21 iulie 2026, 10:33

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Impresionant! Mii de oameni i-au aşteptat în ploaie pe jucătorii Argentinei, după finala Cupei Mondiale

Naţionala Argentinei s-a întors la Buenos Aires / Getty Images

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Argentina, finalistă la Cupa Mondială, dar învinsă de Spania, s-a întors luni, spre sfârşitul zilei, la Buenos Aires, fără unii dintre jucătorii săi, dar a fost aşteptată de câteva mii de persoane la sediul Federaţiei Argentiniene de Fotbal (AFA), situat în apropierea aeroportului Ezeiza.

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Avionul care transporta „Selección” a aterizat în jurul orei 18:20, ora locală (n.r. 00:20 la Bucureşti), la aeroportul situat la 32 km de Buenos Aires. Adică în momentul în care jucătorii Spaniei îşi încheiau sărbătorile publice la Madrid.

Fără Messi, jucătorii Argentinei s-au întors la Buenos Aires după finala Cupei Mondiale

La coborârea din avion, un covor roşu îi aştepta pe argentinieni, conform imaginilor transmise de Aerolineas Argentinas. Jucătorii au fost transportaţi imediat cu un autobuz descoperit la sediul AFA, situat la 4 km distanţă.

Cu mai mult de o oră înainte de sosirea prevăzută a avionului, sub o ploaie rece şi fină, mii de oameni cântau în cor, scandau lozinci şi intonau imnul naţional, pe fondul zgomotului petardelor şi al vuvuzelelor, într-o mare de steaguri şi tricouri alb-albastru, pe largile esplanade situate între un nod rutier şi domeniul AFA.

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Căpitanul Lionel Messi nu se numără printre jucătorii care s-au întors luni, la fel ca Enzo Fernandez sau Julian Alvarez.

Târziu în noaptea de duminică, AFA a anunţat că „unii jucători din lot vor pleca direct din Statele Unite către diferite destinaţii, pentru a se reîntoarce la cluburile lor sau pentru a-şi începe perioada de odihnă”.

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Nici AFA, nici autorităţile argentiniene nu au făcut vreo declaraţie de la finală în legătură cu o eventuală ceremonie oficială de întâmpinare a jucătorilor la întoarcere. După meci, preşedintele Javier Milei anunţase că o zi din viitor, aleasă de jucători şi de staff pentru a le onora statutul de vicecampioni, va fi declarată zi liberă. Acest anunţ nu se concretizase până la sfârşitul zilei de luni.

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