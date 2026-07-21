Impresionant! Mii de oameni i-au aşteptat în ploaie pe jucătorii Argentinei, după finala Cupei Mondiale

Argentina, finalistă la Cupa Mondială, dar învinsă de Spania, s-a întors luni, spre sfârşitul zilei, la Buenos Aires, fără unii dintre jucătorii săi, dar a fost aşteptată de câteva mii de persoane la sediul Federaţiei Argentiniene de Fotbal (AFA), situat în apropierea aeroportului Ezeiza.

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Avionul care transporta „Selección” a aterizat în jurul orei 18:20, ora locală (n.r. 00:20 la Bucureşti), la aeroportul situat la 32 km de Buenos Aires. Adică în momentul în care jucătorii Spaniei îşi încheiau sărbătorile publice la Madrid.

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La coborârea din avion, un covor roşu îi aştepta pe argentinieni, conform imaginilor transmise de Aerolineas Argentinas. Jucătorii au fost transportaţi imediat cu un autobuz descoperit la sediul AFA, situat la 4 km distanţă.

Simply 𝐀𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐚, don’t try to understand it ❤️🇦🇷 pic.twitter.com/DAjDW3yxgX

— Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) July 21, 2026

Cu mai mult de o oră înainte de sosirea prevăzută a avionului, sub o ploaie rece şi fină, mii de oameni cântau în cor, scandau lozinci şi intonau imnul naţional, pe fondul zgomotului petardelor şi al vuvuzelelor, într-o mare de steaguri şi tricouri alb-albastru, pe largile esplanade situate între un nod rutier şi domeniul AFA.