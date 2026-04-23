Decizia luată de Iran înainte de participarea la Campionatul Mondial 2026. Anunţul Federaţiei de la Teheran

Iranul a planificat patru meciuri de pregătire în Turcia, deoarece intenţionează să participe la Cupa Mondială de fotbal din Statele Unite, Mexic şi Canada, în ciuda războiului cu una dintre gazdele competiţiei.

Potrivit federaţiei iraniene, primul stagiu de pregătire cu un lot provizoriu de 30 de jucători va avea loc în capitala Teheran.

Decizia luată de Iran înainte de participarea la Campionatul Mondial 2026

Pe 6 mai, echipa va merge în Turcia, unde Iranul urmează să joace patru meciuri amicale, inclusiv împotriva Spaniei, campioana europeană. Echipa iraniană va călători apoi în Statele Unite, dar locaţia bazei sale de antrenament de acolo nu a fost încă decisă.

Mehdi Taj, preşedintele federaţiei iraniene, a declarat că este încrezător că echipa Iranului va fi prezentă la Cupa Mondială în ciuda conflictului cu SUA. ‘‘În stadiul actual, participăm’‘, a declarat Taj, potrivit agenţiei de ştiri ISNA.

În luna martie, Iranul a disputat două partide de pregătire: 1-2 cu Nigeria şi 5-0 cu Costa Rica, în cantonamentul din Antalya.