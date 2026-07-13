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Didier Deschamps a pus presiune pe Spania, înaintea duelului de la Mondial. Ce a spus selecţionerul Franţei

Viviana Moraru Publicat: 13 iulie 2026, 19:42

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Didier Deschamps a pus presiune pe Spania, înaintea duelului de la Mondial. Ce a spus selecţionerul Franţei

Didier Deschamps, la finalul unui meci al Franţei/ Profimedia

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Didier Deschamps a oferit declaraţii înainte de Franţa – Spania, duelul din semifinalele Campionatului Mondial. Partida se va disputa marţi, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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Didider Deschamps a pus presiune pe rivali, înaintea partidei care se anunţă a fi una stelară. Selecţionerul Franţei a amintit de faptul că ibericii sunt campioni europeni en-titre.

Presiunea pusă de Didier Deschamps, înainte de Franţa – Spania, semifinala de la Mondial

Didier Deschamps a amintit şi de ultima confruntare directă dintre Franţa şi Spania. Ibericii i-au învins pe francezi cu scorul de 5-4 în semifinalele Ligii Naţiunilor, vara trecută. Selecţionerul “Cocoşului Galic” a subliniat că spanioli erau cotaţi şi cu prima şansă la câştigarea trofeului mondial, înainte de startul turneului final.

“Sunt campioni europeni. Am jucat împotriva lor vara trecut în semifinalele Ligii Naţiunilor. Am fost consideraţi favoriţi înaintea acestui turneu, dar favoriţi sunt ei, de fapt. Asta pune mai multă presiune pe ei pentru tot ce au realizat.

Chiar dacă au pierdut finala cu Portugalia (n.r. în Liga Naţiunilor), sunt o echipă bună, cu multe puncte forte. Va fi prima semifinală de la Mondial, deci nivelul va fi unul ridicat”, a declarat Didider Deschamps, conform as.com.

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Cele două naţionale s-au duelat ultima dată la un Campionat Mondial în optimile turneului final din 2006. La momentul respectiv, francezii s-au impus clar, scor 3-1, după ce ibericii au deschis scorul prin David Villa. În acel meci, pentru francezi au punctat Franck Ribery, Patrick Vieira şi Zinedine Zidane.

Din ultimele şase meciuri oficiale disputate împotriva Spaniei, Franţa a câştigat unul singur, scor 2-1, în finala Ligii Naţiunilor din 2021. Spaniolii au deschis scorul Mikel Oyarzabal, însă francezii au reuşit să câştige competiţia după golurile marcate de Karim Benzema şi Kylian Mbappe.

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