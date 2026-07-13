Ionel Dănciulescu şi Gabi Torje au dat verdictul legat de transferul lui Drăguş la FCSB! Ce au spus de Gigi Becali

Ionel Dănciulescu (49 de ani) şi Gabi Torje (36 de ani) au analizat posibilul transfer al lui Denis Drăguş (27 de ani) la FCSB. Gigi Becali (68 de ani) declara că transferul lui Drăguş la FCSB e rezolvat în proporţie de 90%.

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Ronny Labonne (28 de ani) şi Eddy Gnahore (32 de ani) sunt primele transferuri făcute de FCSB în această vară. Gnahore a fost prezentat oficial luni. Era doar o problemă de timp prezentarea, având în vedere că Becali anunţase că Gnahore a semnat cu FCSB şi i-a dezvăluit şi salariul francezului: 25.000 de euro pe lună. Becali a dezvăluit că FCSB a mai rezolvat un transfer, un fundaş de bandă, şi că roş-albaştrii ar urma să mai aducă doi atacanţi, în afară de Drăguş.

Ionel Dănciulescu şi Gabi Torje, convinşi că FCSB ar da o mare lovitură cu aducerea lui Denis Drăguş

Ionel Dănciulescu şi Gabi Torje sunt de părere că FCSB se întăreşte serios cu ultimele mutări de pe piaţa transferurilor.

“Să vedem dacă se va materializa această mutare (n.r: Drăguş la FCSB) şi ce sistem vor folosi. Mai este şi Bîrligea. E greu, având doi atacanţi atât de valoroşi.

Aşa, la prima vedere, e un real câştig pentru FCSB. FCSB începe să se mişte foarte bine pe piaţa transferurilor.