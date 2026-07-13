Ionel Dănciulescu şi Gabi Torje au dat verdictul legat de transferul lui Drăguş la FCSB! Ce au spus de Gigi Becali

Ionel Dănciulescu (49 de ani) şi Gabi Torje (36 de ani) au analizat posibilul transfer al lui Denis Drăguş (27 de ani) la FCSB. Gigi Becali (68 de ani) declara că transferul lui Drăguş la FCSB e rezolvat în proporţie de 90%.
Ronny Labonne (28 de ani) şi Eddy Gnahore (32 de ani) sunt primele transferuri făcute de FCSB în această vară. Gnahore a fost prezentat oficial luni. Era doar o problemă de timp prezentarea, având în vedere că Becali anunţase că Gnahore a semnat cu FCSB şi i-a dezvăluit şi salariul francezului: 25.000 de euro pe lună. Becali a dezvăluit că FCSB a mai rezolvat un transfer, un fundaş de bandă, şi că roş-albaştrii ar urma să mai aducă doi atacanţi, în afară de Drăguş.
Ionel Dănciulescu şi Gabi Torje, convinşi că FCSB ar da o mare lovitură cu aducerea lui Denis Drăguş
Ionel Dănciulescu şi Gabi Torje sunt de părere că FCSB se întăreşte serios cu ultimele mutări de pe piaţa transferurilor.
“Să vedem dacă se va materializa această mutare (n.r: Drăguş la FCSB) şi ce sistem vor folosi. Mai este şi Bîrligea. E greu, având doi atacanţi atât de valoroşi.
Aşa, la prima vedere, e un real câştig pentru FCSB. FCSB începe să se mişte foarte bine pe piaţa transferurilor.
Patronul FCSB-ului totdeauna a avut ambiţii mari, a fost învingător şi clar că nu i-a picat bine acest sezon, chiar dacă a prins preliminariile Conference League. A fost un sezon modest”, a declarat Ionel Dănciulescu pentru digisport.ro.
“Fac două mutări foarte bune”
“Drăguş, clar, este unul dintre cei mai importanţi şi valoroşi atacanţi români în acest moment. Ei sunt şi atacanţii (n.r: Bîrligea şi Drăguş) care au evoluat în ultimul timp pentru echipa naţională.
Cred că varianta ca unul să joace în campionat şi celălalt în Europa (n.r: Bîrligea şi Drăguş) va pica din start. Cred că se va schimba sistemul.
Fac două mutări, dacă se va oficializa şi aceasta (n.r: Drăguş la FCSB), foarte bune. Gnahore a fost un factor de echilibru pentru Dinamo, e o pierdere mare pentru ei (n.r: pentru dinamovişti)”, a declarat Gabi Torje pentru sursa citată.
Torje a comentat şi anunţul că Tavi Popescu (23 de ani) ar urma să fie titular în acest sezon la FCSB. “La cum îl ştim pe Gigi Becali, schimbările sunt dese la FCSB (n.r: râde). Chiar dacă l-a anunţat titular pe Octavian Popescu, lucrurile se pot schimba”, a mai spus Torje.
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