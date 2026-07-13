Home | Fotbal | Liga 1 | Ionel Dănciulescu şi Gabi Torje au dat verdictul legat de transferul lui Drăguş la FCSB! Ce au spus de Gigi Becali

Ionel Dănciulescu şi Gabi Torje au dat verdictul legat de transferul lui Drăguş la FCSB! Ce au spus de Gigi Becali

Bogdan Stănescu Publicat: 13 iulie 2026, 21:48

Comentarii
Ionel Dănciulescu şi Gabi Torje au dat verdictul legat de transferul lui Drăguş la FCSB! Ce au spus de Gigi Becali

Denis Drăguş la EURO 2024, în timpul meciului cu Olanda / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Ionel Dănciulescu (49 de ani) şi Gabi Torje (36 de ani) au analizat posibilul transfer al lui Denis Drăguş (27 de ani) la FCSB. Gigi Becali (68 de ani) declara că transferul lui Drăguş la FCSB e rezolvat în proporţie de 90%.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ronny Labonne (28 de ani) şi Eddy Gnahore (32 de ani) sunt primele transferuri făcute de FCSB în această vară. Gnahore a fost prezentat oficial luni. Era doar o problemă de timp prezentarea, având în vedere că Becali anunţase că Gnahore a semnat cu FCSB şi i-a dezvăluit şi salariul francezului: 25.000 de euro pe lună. Becali a dezvăluit că FCSB a mai rezolvat un transfer, un fundaş de bandă, şi că roş-albaştrii ar urma să mai aducă doi atacanţi, în afară de Drăguş.

Ionel Dănciulescu şi Gabi Torje, convinşi că FCSB ar da o mare lovitură cu aducerea lui Denis Drăguş

Ionel Dănciulescu şi Gabi Torje sunt de părere că FCSB se întăreşte serios cu ultimele mutări de pe piaţa transferurilor.

“Să vedem dacă se va materializa această mutare (n.r: Drăguş la FCSB) şi ce sistem vor folosi. Mai este şi Bîrligea. E greu, având doi atacanţi atât de valoroşi.

Aşa, la prima vedere, e un real câştig pentru FCSB. FCSB începe să se mişte foarte bine pe piaţa transferurilor.

Reclamă
Reclamă

Patronul FCSB-ului totdeauna a avut ambiţii mari, a fost învingător şi clar că nu i-a picat bine acest sezon, chiar dacă a prins preliminariile Conference League. A fost un sezon modest”, a declarat Ionel Dănciulescu pentru digisport.ro.

“Fac două mutări foarte bune”

“Drăguş, clar, este unul dintre cei mai importanţi şi valoroşi atacanţi români în acest moment. Ei sunt şi atacanţii (n.r: Bîrligea şi Drăguş) care au evoluat în ultimul timp pentru echipa naţională.

Cred că varianta ca unul să joace în campionat şi celălalt în Europa (n.r: Bîrligea şi Drăguş) va pica din start. Cred că se va schimba sistemul.

Fără diplomă de Bac, dar cu salariu de mii de lei. Domeniile care angajează tineri imediatFără diplomă de Bac, dar cu salariu de mii de lei. Domeniile care angajează tineri imediat
Reclamă

Fac două mutări, dacă se va oficializa şi aceasta (n.r: Drăguş la FCSB), foarte bune. Gnahore a fost un factor de echilibru pentru Dinamo, e o pierdere mare pentru ei (n.r: pentru dinamovişti)”, a declarat Gabi Torje pentru sursa citată.

Torje a comentat şi anunţul că Tavi Popescu (23 de ani) ar urma să fie titular în acest sezon la FCSB. “La cum îl ştim pe Gigi Becali, schimbările sunt dese la FCSB (n.r: râde). Chiar dacă l-a anunţat titular pe Octavian Popescu, lucrurile se pot schimba”, a mai spus Torje.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi meritat Istvan Kovacs să arbitreze şi în fazele superioare ale Campionatului Mondial 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Fără diplomă de Bac, dar cu salariu de mii de lei. Domeniile care angajează tineri imediat
Observator
Fără diplomă de Bac, dar cu salariu de mii de lei. Domeniile care angajează tineri imediat
Denis Drăguș, la FCSB! Se face transferul anului! Reacția lui Gigi Becali: „Am aflat de la Fanatik!”. Update exclusiv
Fanatik.ro
Denis Drăguș, la FCSB! Se face transferul anului! Reacția lui Gigi Becali: „Am aflat de la Fanatik!”. Update exclusiv
22:50

Niciun plan pentru înmormântarea lui Jayden Adams. Tatăl regretatului fotbalist: “Familiei îi e greu să accepte”
22:34

Sfat pentru Lamine Yamal, înaintea duelului dintre Franța și Spania: „Trebuie să-și calmeze puțin anxietatea”
22:24

Spaniolii nu se tem de Franţa, înaintea duelului “de foc” din semifinalele Mondialului: “Rezultatele ne-au fost favorabile”
22:20

Franţa – Spania LIVE VIDEO (marţi, 22:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Luptă uriaşă pentru finala Campionatului Mondial
21:48

Cine e jucătorul U21 transferat de Gigi Becali la FCSB. Mihai Stoica a dezvăluit totul: “Se face!”
21:36

Mihai Stoica, discurs la superlativ după ce Gnahore a semnat cu FCSB: „Nu am întâlnit asemenea profesionalism”
Vezi toate știrile
1 FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs 2 FotoGabi Mureşan a fost înmormântat. Imagini impresionante, cine şi-a făcut apariţia 3 Dan Șucu nu mai investește la Rapid! Decizie radicală luată de patronul formației giuleștene 4 Gigi Becali se dezlănţuie pe piaţa transferurilor! A anunţat alte trei veniri la FCSB, după ce s-a înţeles cu Drăguş! 5 Şoc în fotbalul internaţional. A murit arbitrul exclus de la Cupa Mondială, la câteva săptămâni de la decizie! Avea 38 de ani 6 Comunicatul FIFA după controversa uriaşă de la Norvegia – Anglia 1-2
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului olteanGigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!