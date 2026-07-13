Adevăratul motiv pentru care Istvan Kovacs a fost trimis “acasă” de FIFA, de la Campionatul Mondial: “Greu de înţeles”

Marius Avram ştie care este adevăratul motiv pentru care Istvan Kovacs a fost trimis “acasă” de FIFA, de la Campionatul Mondial. După ce a fost delegat doar la două partide, ambele din faza grupelor, arbitrul român nu va mai arbitra niciun meci la turneul final.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FIFA a ales arbitrii care pot fi delegaţi la ultimele patru meciuri rămase de disputat la Campionatul Mondial, semifinalele, finala “mică” şi finala mare, iar Istvan Kovacs nu se regăseşte pe această listă.

Adevăratul motiv pentru care Istvan Kovacs a fost trimis “acasă” de FIFA, de la Campionatul Mondial

Marius Avram consideră că există anumite tensiuni între FIFA şi UEFA, iar Istvan Kovacs a fost prins la “mijloc”. Fostul arbitru consideră că sunt diferenţe de mentalitate şi viziune între cele două foruri, astfel că FIFA a ales să nu se mai bazeze pe arbitrul român.

“A primit ceva mai mult decât alții, care au arbitrat două meciuri în grupe. Pierluigi Collina a făcut o ceremonie, i-a dat tricoul cu meciul 1000 la Campionatul Mondial. S-ar putea ca Pierluigi Collina să nu aibă o afinitate atât de mare pentru Istvan Kovacs. Există anumite tensiuni între FIFA și UEFA. Chiar mă așteptam să primească meci în sferturi, în semifinale.

E ușor greu de înțeles, pentru că este unul dintre cei mai buni arbitrii din Europa. Ăsta e singurul motiv pe care l-am găsit, pentru că altceva nu este. Acolo diferențele sunt făcute de detalii, de lucruri foarte mici. O chemare la VAR poate fi exploatată de cineva care să zicem că nu te place, are alți oameni preferați. Dar se știe că există filosofie de mentalitate, de viziune a jocului, între FIFA și UEFA”, a declarat Marius Avram, conform digisport.ro.