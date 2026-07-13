Adevăratul motiv pentru care Istvan Kovacs a fost trimis “acasă” de FIFA, de la Campionatul Mondial: “Greu de înţeles”

Marius Avram ştie care este adevăratul motiv pentru care Istvan Kovacs a fost trimis “acasă” de FIFA, de la Campionatul Mondial. După ce a fost delegat doar la două partide, ambele din faza grupelor, arbitrul român nu va mai arbitra niciun meci la turneul final.
FIFA a ales arbitrii care pot fi delegaţi la ultimele patru meciuri rămase de disputat la Campionatul Mondial, semifinalele, finala “mică” şi finala mare, iar Istvan Kovacs nu se regăseşte pe această listă.
Adevăratul motiv pentru care Istvan Kovacs a fost trimis “acasă” de FIFA, de la Campionatul Mondial
Marius Avram consideră că există anumite tensiuni între FIFA şi UEFA, iar Istvan Kovacs a fost prins la “mijloc”. Fostul arbitru consideră că sunt diferenţe de mentalitate şi viziune între cele două foruri, astfel că FIFA a ales să nu se mai bazeze pe arbitrul român.
“A primit ceva mai mult decât alții, care au arbitrat două meciuri în grupe. Pierluigi Collina a făcut o ceremonie, i-a dat tricoul cu meciul 1000 la Campionatul Mondial. S-ar putea ca Pierluigi Collina să nu aibă o afinitate atât de mare pentru Istvan Kovacs. Există anumite tensiuni între FIFA și UEFA. Chiar mă așteptam să primească meci în sferturi, în semifinale.
E ușor greu de înțeles, pentru că este unul dintre cei mai buni arbitrii din Europa. Ăsta e singurul motiv pe care l-am găsit, pentru că altceva nu este. Acolo diferențele sunt făcute de detalii, de lucruri foarte mici. O chemare la VAR poate fi exploatată de cineva care să zicem că nu te place, are alți oameni preferați. Dar se știe că există filosofie de mentalitate, de viziune a jocului, între FIFA și UEFA”, a declarat Marius Avram, conform digisport.ro.
Szymon Marciniak (Polonia), Maurizio Mariani (Italia), Glenn Nyberg (Suedia), Joao Pinheiro (Portugalia), Slavko Vincic (Slovenia), Espen Eskas (Norvegia) sunt arbitrii europeni rămaşi la Mondial.
Suma de bani câştigată de Istvan Kovacs la Campionatul Mondial 2026
Istvan Kovacs a fost sărit din schemă şi nu va mai arbitra niciun meci la această ediţie a Campionatului Mondial, după ce FIFA a anunţat lista arbitrilor rămaşi în cursă pentru semifinala Anglia – Argentina şi cele două finale.
Chiar dacă nu a prins finala mult visată, după ce a condus finalele Champions League, Europa League şi Conference League, arbitrul român a rămas totuşi cu o sumă importantă de bani în urma participării la World Cup 2026.
Astfel, centralul de 41 de ani a ajuns în România cu 106.000 de dolari. 100.000 de dolari e recompensa pentru participarea la Campionatul Mondial, iar pentru fiecare partidă arbitrată din faza grupelor, Istvan a încasat 3.000 de dolari.
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