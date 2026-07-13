Mihai Stoica, discurs la superlativ după ce Gnahore a semnat cu FCSB: „Nu am întâlnit asemenea profesionalism”

FCSB a oficializat luni seară transferul lui Eddy Gnahore, însă gruparea roș-albastră este pe punctul de a da o adevărată lovitură pe piața de mercato, având un acord cu Denis Drăguș.

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Mihai Stoica a comentat sosirea mijlocașului care a evoluat în sezonul trecut la rivala Dinamo și a avut numai cuvinte de laudă la adresa acestuia.

Mihai Stoica, încântat de Eddy Gnahore

FCSB a adus un nou jucător de la Dinamo, dar de data aceasta Mihai Stoica este de părere că a făcut alegerea potrivită. Președintele Consiliului de Administrație a povestit cum l-a impresionat Gnahore și ce a remarcat la el.

„Niciun genunchi nu arata perfect de la niciun jucător, mai ales la cei care au o vârstă, nu există să nu aibă leziuni etc. Sunt foarte putini jucatori care au suferit operaţii, mai ales ligamente rupte decât cei care n-au suferit, asta este, aşa e sportul. Bineînţeles că ştiind ce probleme sunt ştii cum să faci prevenţie, sunt puţin jucători care ştiu ei ce au de făcut, el chiar ştie, m-a impresionat.

Grefele lui arată perfecte. Acolo a fost problema la Anderson şi chiar îmi pare rău de copil. Şi grefa era ruptă. Vizita medicală al lui Gnahore a decurs normal, eu nu am întâlnit asemenea profesionalism, mănâncă odată pe zi.