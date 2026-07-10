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Petrolul, cheltuieli uriașe pentru aducerea lui Dan Nlundulu! Condițiile speciale cerute de vârful trecut prin Premier League

Daniel Işvanca Publicat: 10 iulie 2026, 16:33

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Petrolul, cheltuieli uriașe pentru aducerea lui Dan Nlundulu! Condițiile speciale cerute de vârful trecut prin Premier League

Dan Nlundulu / Profimedia

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Petrolul Ploiești a surprins în această perioadă de transferuri în a adus jucători pe bandă rulantă, unii cu un CV mai mult sau mai puțin impresionant.

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Pentru soluția de atacant, „găzarii” au optat pentru aducerea lui Dan Nlundulu, atacant englez care a evoluat și în Premier League, în perioada când a îmbrăcat tricoul celor de la Southampton.

Dan Nlundulu, condiții speciale cerute la Petrolul

Dan Nlundulu este marea lovitură a celor de la Petrolul Ploiești din această perioadă de transferuri, iar fotbalistul englez a venit pe ”Ilie Oană” cu cereri de Premier League.

Concret, gsp.ro anunță că jucătorul de 27 de ani are un salariu 12.500 de euro pe lună, care va crește la 13.500 de euro pentru sezonul următor. De asemenea, el va fi premiat din punct de vedere financiar pentru orice gol sau assist decisiv reușit. În același timp, Ndundulu va primi și 300 de euro pentru fiecare punct.

Totodată, sursa citată menționează că fotbalistul a mai solicitat o primă de instalare, bani pentru chirie, maşină din partea clubului şi bilete de avion între Franţa şi România.

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Nlundulu a solicitat inclusiv includerea în contract a unei clauze de reziliere de un milion de euro, din care el va încasa 10%. Pachetul financiar depăşeşte cu aproximativ 25% plafonul salarial de 10.000 de euro pe lună pe care conducerea îl aplicase anterior doar în situaţii speciale.

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