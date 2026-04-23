Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | “E vina mea”. Gianluigi Buffon, mesaj după 20 de ani de la momentul controversat din finala Mondialului câştigată cu Italia

“E vina mea”. Gianluigi Buffon, mesaj după 20 de ani de la momentul controversat din finala Mondialului câştigată cu Italia

Viviana Moraru Publicat: 23 aprilie 2026, 10:30

Comentarii
E vina mea. Gianluigi Buffon, mesaj după 20 de ani de la momentul controversat din finala Mondialului câştigată cu Italia

Gianluigi Buffon, în timpul unui meci al Italiei/ Profimedia

Legendarul portar Gianluigi Buffon a revenit asupra loviturii cu capul în piept pe care Zinédine Zidane i-a aplicat-o lui Marco Materazzi, în timpul meciului Franţa-Italia, din finala Cupei Mondiale din 2006. În cadrul unui interviu acordat publicaţiei engleze The Guardian, el şi-a asumat vina pentru situaţia de atunci.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Deşi acea întâlnire din 9 iulie 2006 de la Berlin rămâne şi astăzi o amintire dureroasă pentru mulţi suporteri francezi, marcată de înfrângerea crudă a „Bleus” la loviturile de departajare, portarul italian, retras din activitate din vara anului 2023, a recunoscut că simte o anumită formă de vinovăţie. El consideră că a contribuit la sfârşitul carierei fostului număr 10 al echipei Franţei prin faptul că a semnalat incidentul arbitrului.

Gianluigi Buffon, mesaj după 20 de ani despre lovitura lui Zinedine Zidane din finala Campionatului Mondial 2006

„E vina mea. Eram la vreo 15 metri distanţă şi am auzit zgomotul surd (al loviturii). Dacă ar fi lovit pe oricine altcineva, acea persoană ar fi fost la pământ. Arbitrul asistent nu a văzut. Singurul martor am fost eu. Aşa că m-am repezit spre arbitru şi asistentul său pentru a le atrage atenţia. Materazzi era la pământ. Zidane stătea nemişcat, eu protestam şi meciul a fost întrerupt”, a mărturisit mai întâi cu umor fostul portar în vârstă de 48 de ani, înainte de a explica motivele disconfortului său faţă de această fază de joc devenită legendară.

„Pe atunci, asistenţa video încă nu exista, dar arbitrii s-au dus totuşi să vizioneze imaginile televizate pentru a verifica faza, ceea ce a dus la eliminarea sa directă… Eram sfâşiat şi tulburat de emoţii contrastante. Ştiam că era ultimul meci al lui Zidane şi că era unul dintre cei mai mari şi mai eleganţi jucători din istoria fotbalului. Îmi părea rău că se termina aşa pentru el”, a mai spus Buffon.

„Nu am mai vorbit niciodată despre asta”

De la acel episod care va rămâne întipărit în memorie, cei doi bărbaţi s-au întâlnit de multe ori fără să abordeze vreodată subiectul. „Nu am mai vorbit niciodată despre asta. Evident, ne-am revăzut de mai multe ori şi cred că avem o relaţie bună bazată pe încredere reciprocă. Nu am vrut niciodată să abordez acest subiect din respect. Este un campion care a câştigat totul, dar cred că, în adâncul sufletului său, va rămâne întotdeauna o situaţie dureroasă şi de aceea nu am vrut să i-o reamintesc”, a concluzionat Buffon.

Reclamă
Reclamă

La rândul său, „Zizou” a evocat acel moment cu ocazia împlinirii vârstei de 50 de ani, în 2022, recunoscând o oarecare părere de rău, dar integrând totuşi acel moment în parcursul său: „E greu, dar asta e cariera mea, istoria vieţii mele”.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Sperietoare" improvizată pe un drum judeţean din Călăraşi. "Gluma" i-ar putea costa viaţa pe şoferi
Observator
"Sperietoare" improvizată pe un drum judeţean din Călăraşi. "Gluma" i-ar putea costa viaţa pe şoferi
Suspendarea permisului de conducere, noi condiții stabilite de către Ministerul de Interne. Când intră măsura în vigoare
Fanatik.ro
Suspendarea permisului de conducere, noi condiții stabilite de către Ministerul de Interne. Când intră măsura în vigoare
12:18

Pep Guardiola, cu gândul la titlu după ce Manchester City a depăşit-o pe Arsenal în fruntea Premier League: “Extraordinar”
12:11

Dinamo – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30), în a doua semifinală de Cupa României. U Cluj aşteaptă învingătoarea în finală
11:59

Omul care a ascuns trofeul Cupei Mondiale într-o cutie de pantofi de frica naziștilor
11:54

S-a aflat ce antrenor italian este pe lista lui Gigi Becali. E un nume uriaş
11:47

Lando Norris şi Oscar Piastri, reacţii ferme despre posibila retragere a lui Max Verstappen din F1: “O mare pierdere”
11:36

De ce nu a mai fost numit Cristi Chivu selecționer al României. Mircea Lucescu a insistat pentru el
Vezi toate știrile
1 De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor 2 El este antrenorul care „ar face o bijuterie din FCSB”. Înlocuitorul lui Mirel Rădoi activează în Liga 1 3 “Nu mai fac ca pe vremuri!” Gigi Becali schimbă abordarea la FCSB, după ce a fost refuzat de Charalambous: “Gata” 4 300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi” 5 Chivu, răspuns de mare antrenor când a fost comparat cu Mourinho după nebunia din Cupă: “Sunt doar Cristian” 6 Ce surpriză: unde va ajunge Elias Charalambous după ce a refuzat-o pe FCSB
Citește și
Cele mai citite
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”