Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Elveţia – Algeria LIVE VIDEO (vineri, 06:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Premieră pentru cele două naţionale

Elveţia – Algeria LIVE VIDEO (vineri, 06:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Premieră pentru cele două naţionale

Antena Sport Publicat: 2 iulie 2026, 19:12

Comentarii
Elveţia – Algeria LIVE VIDEO (vineri, 06:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Premieră pentru cele două naţionale

Elveția - Canada / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Elveţia şi Algeria se confruntă pentru prima dată în istorie, într-un meci care va decide cine merge în optimile Cupei Mondiale. Elveţia – Algeria se joacă vineri, de la ora 06:00, iar meciul e LIVE VIDEO pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Elveţia – Algeria LIVE VIDEO (vineri, 06:00, Antena 1 şi AntenaPLAY)

Algeria are 5 prezenţe la Cupa Mondială, ultima dintre ele fiind în 2014 atunci când a ajuns în optimi. A fost eliminată de Germania, echipă ce avea să câştige titlul mondial în acel an. Elveţia are 13 participări la Cupa Mondială, cele mai bune performanţe fiind înregistrate în 1934, 1938 şi 1954, de fiecare dată oprindu-se în sferturi.

Elveţia a început să fie o prezenţă constantă la Cupa Mondială, calificându-se la ultimele 6 ediţii. Ultima ratare a fost la Cupa Mondială din 2002.

ELVEȚIA – ALGERIA

Lotul Elveţiei

  • Portari: Gregor Kobel (Borussia Dortmund/Germania), Marvin Keller (Young Boys/Elveția), Yvon Mvogo (FC Lorient/Franța)
  • Fundaşi: Ricardo Rodriguez (Betis Sevilla/Spania), Silvan Widmer (Mainz/Germania), Manuel Akanji (Inter Milano/Italia), Miro Muheim (Hamburger SV/Germania), Nico Elvedi (Borussia Moenchengladbach/Germania), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt/Germania), Luca Jaquez (VfB Stuttgart/Germania), Eray Comert (Valencia/Spania)
  • Mijlocaşi: Johan Manzambi (Freiburg/Germania), Granit Xhaka (Sunderland/Anglia), Remo Freuler (Bologna/Italia), Denis Zakaria (AS Monaco/Franța), Ardon Jashari (AC Milan/Italia), Michel Aebischer (Pisa SC/Italia), Djibril Sow (Sevilla FC/Spania), Christian Fassnacht (Young Boys/Elveția), Fabian Rieder (Augsburg/Germania)
  • Atacanți: Noah Okafor (Leeds United/Anglia), Dan Ndoye (Nottingham Forest/Anglia), Zeki Amdouni (Burnley/Anglia), Breel Embolo (Stade Rennais/Franța), Ruben Vargas (Sevilla FC/Spania), Cedric Itten (Fortuna Duesseldorf/Germania)
    Selecţioner: Murat Yakin

Lotul Algeriei

Reclamă
Reclamă
  • Portari: Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Masstil(Stade Nyonnaise), Luca Zidane (Granada)
  • Fundași: Achraf Abada (USM Alger), Rayan Ait Nouri(Manchester City), Zinedine Belaid(JS Kabylie), Rafik Belghali(Verona), Ramy Bensebaini(Borussia Dortmund), Samir Chergui(Paris FC), Jaouen Hadjam(Young Boys Bern), Aissa Mandi(Lille), Mohamed Amine Tougai(Esperance)
  • Mijlocași: Houssem Aouar(Al Ittihad), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui(Nice), Fares Chaibi(Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza(Bayer Leverkusen), Yassine Titraoui(Charleroi), Ramiz Zerrouki(FC Twente)
  • Atacanți: Mohamed Amine Amoura(VfL Wolfsburg), Nadir Benbouali(Gyori ETO), Adil Boulbina(Al-Duhail), Fares Ghedjemis(Frosinone), Amine Gouiri(Olympique de Marseille), Riyad Mahrez(Al Ahli), Anis Hadj Moussa(Feyenoord Rotterdam)
  • Selecţioner: Vladimir Petkovic
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va arbitra Istvan Kovacs în optimile Campionatului Mondial 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Satul din România unde localnicii vorbesc o limbă secretă. Se foloseşte doar "la nevoie"
Observator
Satul din România unde localnicii vorbesc o limbă secretă. Se foloseşte doar "la nevoie"
Cine este, de fapt, cel mai important jucător al Franței la Cupa Mondială. Toată lumea ar spune Mbappe, Thierry Henry are alt favorit: ”Un monstru, vine de pe altă planetă”
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, cel mai important jucător al Franței la Cupa Mondială. Toată lumea ar spune Mbappe, Thierry Henry are alt favorit: ”Un monstru, vine de pe altă planetă”
18:58

LIVE VIDEORomânia – Grecia se joacă ACUM, LIVE în AntenaPLAY. Tricolorii luptă pentru calificarea la Campionatul Mondial
18:50

Cu ce club din Liga 1 a semnat Jovan Markovic
18:37

Piloţii din Formula 1, în maşini minuscule construite din Lego! Paradă inedită înaintea Marelui Premiu al Marii Britanii
18:30

VIDEOCFR Cluj a făcut al doilea transfer al zilei. Cine este Igor Savic, noul mijlocaş al ardelenilor
18:01

OFICIAL | Manchester City, cel mai scump transfer din istoria clubului! A făcut vizita medicală în cantonamentul de la Mondial
17:47

Gigi Becali a făcut deja echipa! Pe cine impune titular la FCSB: “O să joace fundașul stânga”
Vezi toate știrile
1 Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026 2 Kylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa Mondială 3 VIDEOFranța – Suedia 3-0! Kylian Mbappe a făcut spectacol! „Les Bleus”, în optimile Campionatului Mondial 4 A picat transferul lui Anderson Ceara la CFR Cluj 5 Decesul lui Radu Mărginean: Tatăl fostului fotbalist i-a implorat în genunchi pe medici să îi salveze fiul! 6 Tragedie în fotbal. Fotbalistul a fost ucis: “Se căsătorise în urmă cu doar cinci luni”
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026
Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!
Dramatism incredibil în SUA – Turcia! Faza care a decis totul, în minutul 90+8Dramatism incredibil în SUA – Turcia! Faza care a decis totul, în minutul 90+8