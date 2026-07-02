Elveţia – Algeria LIVE VIDEO (vineri, 06:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Premieră pentru cele două naţionale

Elveţia şi Algeria se confruntă pentru prima dată în istorie, într-un meci care va decide cine merge în optimile Cupei Mondiale. Elveţia – Algeria se joacă vineri, de la ora 06:00, iar meciul e LIVE VIDEO pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

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Elveţia – Algeria LIVE VIDEO (vineri, 06:00, Antena 1 şi AntenaPLAY)

Algeria are 5 prezenţe la Cupa Mondială, ultima dintre ele fiind în 2014 atunci când a ajuns în optimi. A fost eliminată de Germania, echipă ce avea să câştige titlul mondial în acel an. Elveţia are 13 participări la Cupa Mondială, cele mai bune performanţe fiind înregistrate în 1934, 1938 şi 1954, de fiecare dată oprindu-se în sferturi.

Elveţia a început să fie o prezenţă constantă la Cupa Mondială, calificându-se la ultimele 6 ediţii. Ultima ratare a fost la Cupa Mondială din 2002.

ELVEȚIA – ALGERIA Lotul Elveţiei Portari: Gregor Kobel (Borussia Dortmund/Germania), Marvin Keller (Young Boys/Elveția), Yvon Mvogo (FC Lorient/Franța)

Fundaşi: Ricardo Rodriguez (Betis Sevilla/Spania), Silvan Widmer (Mainz/Germania), Manuel Akanji (Inter Milano/Italia), Miro Muheim (Hamburger SV/Germania), Nico Elvedi (Borussia Moenchengladbach/Germania), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt/Germania), Luca Jaquez (VfB Stuttgart/Germania), Eray Comert (Valencia/Spania)

Mijlocaşi: Johan Manzambi (Freiburg/Germania), Granit Xhaka (Sunderland/Anglia), Remo Freuler (Bologna/Italia), Denis Zakaria (AS Monaco/Franța), Ardon Jashari (AC Milan/Italia), Michel Aebischer (Pisa SC/Italia), Djibril Sow (Sevilla FC/Spania), Christian Fassnacht (Young Boys/Elveția), Fabian Rieder (Augsburg/Germania)

Atacanți: Noah Okafor (Leeds United/Anglia), Dan Ndoye (Nottingham Forest/Anglia), Zeki Amdouni (Burnley/Anglia), Breel Embolo (Stade Rennais/Franța), Ruben Vargas (Sevilla FC/Spania), Cedric Itten (Fortuna Duesseldorf/Germania)

Selecţioner: Murat Yakin Lotul Algeriei Reclamă

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Portari: Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Masstil(Stade Nyonnaise), Luca Zidane (Granada)

Fundași: Achraf Abada (USM Alger), Rayan Ait Nouri(Manchester City), Zinedine Belaid(JS Kabylie), Rafik Belghali(Verona), Ramy Bensebaini(Borussia Dortmund), Samir Chergui(Paris FC), Jaouen Hadjam(Young Boys Bern), Aissa Mandi(Lille), Mohamed Amine Tougai(Esperance)

Mijlocași: Houssem Aouar(Al Ittihad), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui(Nice), Fares Chaibi(Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza(Bayer Leverkusen), Yassine Titraoui(Charleroi), Ramiz Zerrouki(FC Twente)

Atacanți: Mohamed Amine Amoura(VfL Wolfsburg), Nadir Benbouali(Gyori ETO), Adil Boulbina(Al-Duhail), Fares Ghedjemis(Frosinone), Amine Gouiri(Olympique de Marseille), Riyad Mahrez(Al Ahli), Anis Hadj Moussa(Feyenoord Rotterdam)

Selecţioner: Vladimir Petkovic

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