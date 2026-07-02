“L-a umilit!” Presa din Bosnia a reacţionat dur la adresa selecţionerului, după eliminarea de la Mondial: “Unde e Jovo Lukic?”

Bosnia şi-a încheiat aventura la Cupa Mondială 2026 în 16-imile de finală, după ce pierdut duelul din Santa Clara în faţa Statelor Unite, scor 0-2. La această partidă, Jovo Lukic a fost rezervă neutilizată de selecţionerul Sergej Barbarez.
Acelaşi selecţioner a fost pus la zid în presa din Bosnia pentru faptul că atacantul lui U Cluj nu a fost folosit în meciul care a dus la eliminarea fostei adversare a României din preliminarii.
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Jovo Lukic, apărat de presa din Bosnia: “A fost erou, apoi l-a umilit”
În primul meci, împotriva Canadei, Jovo Lukic a marcat singurul gol pentru Bosnia, în remiza de la Toronto, scor 1-1. În ciuda acestei reuşite, Barbajeb nu s-a mai bazat pe el, în afară de patru minute în meciul cu Elveţia.
Presa din Bosnia este de părere Barbarez l-a umilit pe atacantul celor de la U Cluj, după ce l-a lăsat pe bancă şi la meciul cu SUA:
“Unde a dispărut Jovo Lukic? Mai întâi a fost eroul Bosniei, apoi selecționerul l-a umilit. Bosnia și Herțegovina a fost eliminată de la Cupa Mondială, iar Jovo Lukic nu a mai avut șansa să dovedească ceva.
Lukic și-a pierdut locul de titular odată cu revenirea lui Edin Dzeko, care nu a marcat niciun gol în acest turneu și nu a avut forță mai mult de o oră la 40 de ani, iar ceea ce este absolut incredibil este că Jovo Lukic a jucat doar patru minute în următoarele trei meciuri ale Bosniei și Herțegovinei.
Abia împotriva Elveției a intrat pe final, în timp ce împotriva Qatarului și Americii nu a avut nici măcar un minut.
Impresia este că Jovo Lukic trebuia să aibă măcar o șansă în ultima jumătate de oră împotriva americanilor, din moment ce a arătat deja cât de decisiv poate fi în careu”, au scris cei de la mondo.rs.
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