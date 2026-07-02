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“L-a umilit!” Presa din Bosnia a reacţionat dur la adresa selecţionerului, după eliminarea de la Mondial: “Unde e Jovo Lukic?”

Alex Masgras Publicat: 2 iulie 2026, 17:23

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L-a umilit! Presa din Bosnia a reacţionat dur la adresa selecţionerului, după eliminarea de la Mondial: Unde e Jovo Lukic?

Jovo Lukic / Profimedia

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Bosnia şi-a încheiat aventura la Cupa Mondială 2026 în 16-imile de finală, după ce pierdut duelul din Santa Clara în faţa Statelor Unite, scor 0-2. La această partidă, Jovo Lukic a fost rezervă neutilizată de selecţionerul Sergej Barbarez.

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Acelaşi selecţioner a fost pus la zid în presa din Bosnia pentru faptul că atacantul lui U Cluj nu a fost folosit în meciul care a dus la eliminarea fostei adversare a României din preliminarii.

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Jovo Lukic, apărat de presa din Bosnia: “A fost erou, apoi l-a umilit”

În primul meci, împotriva Canadei, Jovo Lukic a marcat singurul gol pentru Bosnia, în remiza de la Toronto, scor 1-1. În ciuda acestei reuşite, Barbajeb nu s-a mai bazat pe el, în afară de patru minute în meciul cu Elveţia.

Presa din Bosnia este de părere Barbarez l-a umilit pe atacantul celor de la U Cluj, după ce l-a lăsat pe bancă şi la meciul cu SUA:

“Unde a dispărut Jovo Lukic? Mai întâi a fost eroul Bosniei, apoi selecționerul l-a umilit. Bosnia și Herțegovina a fost eliminată de la Cupa Mondială, iar Jovo Lukic nu a mai avut șansa să dovedească ceva.

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Lukic și-a pierdut locul de titular odată cu revenirea lui Edin Dzeko, care nu a marcat niciun gol în acest turneu și nu a avut forță mai mult de o oră la 40 de ani, iar ceea ce este absolut incredibil este că Jovo Lukic a jucat doar patru minute în următoarele trei meciuri ale Bosniei și Herțegovinei.

Abia împotriva Elveției a intrat pe final, în timp ce împotriva Qatarului și Americii nu a avut nici măcar un minut.

Impresia este că Jovo Lukic trebuia să aibă măcar o șansă în ultima jumătate de oră împotriva americanilor, din moment ce a arătat deja cât de decisiv poate fi în careu”, au scris cei de la mondo.rs.

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