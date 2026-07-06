Erling Haaland, după calificarea Norvegiei în sferturi: „Nu mă aşteptam să învingem Brazilia. Este ireal, este imens!”

Autor al unei duble, atacantul central al Norvegiei, Erling Haaland, era în culmea bucuriei şi surprins de victoria echipei sale împotriva Braziliei în optimile de finală ale Cupei Mondiale (2-1).

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”Acum suntem cu siguranţă mai respectaţi ca o echipă bună de fotbal. Şi am avut, de asemenea, curajul să ţinem mingea la picior, să o stăpânim şi să controlăm întregul meci împotriva Braziliei. Este absolut incredibil. Mi-era greu să cred că aş putea reuşi să ajung să dau 7 goluri la prima mea Cupă Mondială, că aş putea realiza ceva de genul acesta în viaţa mea. Dar mi-am dovedit mie însumi că era posibil! E o senzaţie destul de ciudată să-mi dau seama că am reuşit cu adevărat”, a afirmat eroul Norvegiei.

Întrebat dacă s-a gândti vreodată că va învinge Brazilia la Cupa Mondială, el a răspuns: ”Sincer, nu am visat niciodată la asta în toată viaţa mea. Visam să particip la o Cupă Mondială cu Norvegia şi să contribui la calificarea ţării, dar, să fim sinceri, nu mă aşteptam să învingem Brazilia. Credeam că anumite lucruri sunt imposibil de realizat. Dar m-am înşelat. Este ireal şi nu găsesc cuvinte. Mi-e greu să exprim ce simt şi ce reuşesc să realizez, pentru că totul pare imposibil. Uneori, trebuie chiar să mă ciupesc de braţ ca să-mi dau seama că este adevărat. Este ceva imens”.

Echipa naţională a Norvegiei a învins duminică seara, scor 2-1, echipa naţională a Braziliei, în optimile Cupei Mondiale. Este prima calificare în sferturile Mondialului pentru nordici.