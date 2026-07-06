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Erling Haaland, după calificarea Norvegiei în sferturi: „Nu mă aşteptam să învingem Brazilia. Este ireal, este imens!”

Radu Constantin Publicat: 6 iulie 2026, 10:19

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Erling Haaland, după calificarea Norvegiei în sferturi: Nu mă aşteptam să învingem Brazilia. Este ireal, este imens!

Erling Haaland - Getty Images

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Autor al unei duble, atacantul central al Norvegiei, Erling Haaland, era în culmea bucuriei şi surprins de victoria echipei sale împotriva Braziliei în optimile de finală ale Cupei Mondiale (2-1).

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”Acum suntem cu siguranţă mai respectaţi ca o echipă bună de fotbal. Şi am avut, de asemenea, curajul să ţinem mingea la picior, să o stăpânim şi să controlăm întregul meci împotriva Braziliei. Este absolut incredibil. Mi-era greu să cred că aş putea reuşi să ajung să dau 7 goluri la prima mea Cupă Mondială, că aş putea realiza ceva de genul acesta în viaţa mea. Dar mi-am dovedit mie însumi că era posibil! E o senzaţie destul de ciudată să-mi dau seama că am reuşit cu adevărat”, a afirmat eroul Norvegiei.

Întrebat dacă s-a gândti vreodată că va învinge Brazilia la Cupa Mondială, el a răspuns: ”Sincer, nu am visat niciodată la asta în toată viaţa mea. Visam să particip la o Cupă Mondială cu Norvegia şi să contribui la calificarea ţării, dar, să fim sinceri, nu mă aşteptam să învingem Brazilia. Credeam că anumite lucruri sunt imposibil de realizat. Dar m-am înşelat. Este ireal şi nu găsesc cuvinte. Mi-e greu să exprim ce simt şi ce reuşesc să realizez, pentru că totul pare imposibil. Uneori, trebuie chiar să mă ciupesc de braţ ca să-mi dau seama că este adevărat. Este ceva imens”.

Echipa naţională a Norvegiei a învins duminică seara, scor 2-1, echipa naţională a Braziliei, în optimile Cupei Mondiale. Este prima calificare în sferturile Mondialului pentru nordici.

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