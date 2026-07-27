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Dan Șucu îi aduce întăriri lui Daniel Pancu la Rapid. Decizia luată după transferul lui Borza în Turcia

Andrei Nicolae Publicat: 27 iulie 2026, 8:49

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Dan Șucu îi aduce întăriri lui Daniel Pancu la Rapid. Decizia luată după transferul lui Borza în Turcia

Dan Șucu, asistând la un meci / Sport Pictures

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Dan Șucu a stabilit la începutul perioadei de mercato că nu va mai investi bani la Rapid pentru transferuri, însă plecarea lui Andrei Borza în Turcia a dat calculele peste cap. Patronul clubului din Giulești este gata să îi aducă lui Daniel Pancu nu mai puțin de trei jucători.

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Rapid a pierdut în această perioadă de mercato piese importante din sezonul trecut, însă la capitolul „veniri”, giuleștenii nu au ieșit atât de mult în evidență. Acest lucru ar urma să se schimbe ca urmare a deciziei luate de Dan Șucu după ce a încasat 2,2 milioane de euro din transferul lui Andrei Borza la Corum, nou-promovată în prima ligă din Turcia.

Rapid vrea să transfere trei jucători. Pozițiile pe care caută oameni

Potrivit fanatik.ro, banii primiți de Rapid după afacerea „Borza” l-au convins pe Dan Șucu să investească din nou în transferuri și să nu se mai bazeze doar pe jucători liberi de contract. Giuleștenii au în plan să cumpere trei fotbaliști.

„Țintele” clubului de sub Podul Grant nu sunt clare, însă Daniel Pancu și-a stabilit profilul jucătorilor pe care îi vrea sub comanda sa. Mai concret, Rapid vrea să aducă un fundaș stânga, o decizie logică după plecarea lui Borza, un mijlocaș central de profil ofensiv și un atacant.

Rămâne de văzut care va fi strategia lui Dan Șucu pentru aducerea unor jucători de acest tip, ținând cont că ar putea să transfere chiar de la cealaltă echipă pe care o deține, Genoa. În acest mercato, Rapid a adus deja un sezon de la formația „grifonilor”, pe slovenul Alin Kumer Celik, fundaș central venit de la reprezentativa U-20.

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Bursa transferurilor la Rapid

Veniri: Mohammed Kamara (CFR Cluj), Vladan Bubanja (Orenburg), Jason Kodor (Lecce), Daniel Graovac (FCSB), Ștefan Senciuc (CFR Cluj), Alin Kumer Celik (Genoa);

Reveniri: Rareș Pop (Petrolul), Timotej Jambor (Slask Wroclaw), Radu Maria (Fundulea), Antoine Baroan (Avs FS), Robert Bădescu (Metaloglobus), Cristian Ignat (Petrolul), Luka Gojkovic (UTA Arad), Albert Cuculescu (CSM Vaslui), Omar El Sawy (U Cluj), Raul Stanciu (CS Tunari), Bogdan Ungureanu (Sepsi);

Plecări: Tobias Christensen (Wieczysta Cracovia), Elvir Koljic (liber), Diogo Mendes (liber), Daniel Paraschiv (Real Oviedo), Léo Bolgado (CFR Cluj), Kader Keita (liber), Andrei Borza (Corum FK), Jakub Hromada (Iraklis Salonic), Drilon Hazrollaj (FK Tirana);

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