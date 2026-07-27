Vești bune pentru FCSB! Fotbalistul accidentat în startul sezonului a scăpat de ce era mai rău

FCSB nu s-a putut baza în startul sezonului pe Mihai Popescu, fundașul central care s-a accidentat chiar înainte de partida din prima etapă cu FC Argeș. Suspect de o ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul stâng, jucătorul de 33 de ani a scăpat de această temere și urmează să crească intensitatea exercițiilor la antrenament pentru a reveni cât mai repede pe teren.

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Lista absenților de la FCSB din acest start de sezon are patru jucători pe ea (David Miculescu, Siyabonga Ngezana, Ofri Arad și Mihai Popescu), însă în viitorul apropiat ar urma să se scurteze. Roș-albaștrii au primit o veste bună în privința lui Popescu, cel care a scăpat de operație și va începe pregătirea pentru revenirea pe gazon, potrivit golazo.ro.

Mihai Popescu a scăpat de cel mai dur diagonstic

Anunțat accidentat chiar înainte de startul sezonului, fundașul central al lui Marius Baciu era suspect de o ruptură a ligamentului încrucișat anterior de la genunchiul stâng, aceeași problemă cu care s-a confruntat și în sezonul trecut. Atunci, Popescu s-a „rupt” pe 12 octombrie 2025, la partida dintre România și Austria din preliminariile pentru Mondial, și a revenit după 154 de zile, în luna martie, la un meci dintre FCSB și Metaloglobus.

Din fericire pentru jucătorul de 33 de ani și echipa sa, acum nu se mai pune problema de așa ceva, diagnosticul indicat fiind doar o inflamație în zona ligamentelor. Asta înseamnă că Popescu ar urma să reintre curând în circuitul echipei sale.

Dacă până acum s-a antrenat separat în sala de forță, stoperul urmează să iasă pe teren și să crească intensitatea exercițiilor. Ulterior, Popescu ar urma să înceapă din nou să se antreneze alături de coechipierii săi.