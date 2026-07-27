Vinicius, ademenit cu un salariu record. Arsenal vrea să îl facă cel mai bine plătit jucător din istoria clublui

Vinicius încă nu a semnat prelungirea contractului său cu Real Madrid, iar Arsenal pare să fie principalul club care stă la pândă în cazul în care negocierile dintre cele două tabere nu vor ajunge la un consens. Pentru a-l convinge să semneze, londonezii sunt gata să îl facă pe brazilian cel mai bine plătit jucător din istoria clubului.

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Vinicius și Real Madrid se pregăstesc să se pună la masă pentru a discuta despre prelungirea contractului dintre cele două tabere care expiră la anul. Atât superstarul brazilian, cât și clubul de pe Bernabeu, au aceeași prioritate, și anume să ajungă la un acord. Nici Vini Jr. nu își dorește să plece, dar nici Jose Mourinho nu vrea să îl vadă plecat pe fotbalistul care evoluează pe postul de extremă stângă.

Arsenal e gata să îi dea un salariu „regesc” lui Vinicius dacă nu semnează prelungirea cu Real

În ciuda dorințelor pe care le au ambele părți, există și posibilitatea ca negocierile să nu ajungă la un consens, moment de care ar putea profita Arsenal. Zilele trecute, presa din Anglia a scris că formația din nordul Londrei este interesată de fotbalistul de 26 de ani, Arteta și staff-ul său considerând că el este piesa lipsă din „puzzle-ul” echipei.

Recent, The Telegraph a mai oferit o informație care arată cât de mult și-l dorește Arsenal pe Vini. În cazul în care locul 2 din ierarhia Balonului de Aur 2024 nu va semna cu Real Madrid, londonezii vor fi gata să îi pună pe masă un contract prin care ar deveni cel mai bine plătit jucător din istoria clubului.

În prezent, Vinicius încasează 468.000 de euro pe săptămână la Real Madrid, iar oferta lui Arsenal pentru el ar fi mult mai mare. Rămâne de văzut însă ce se va întâmpla la negocierile dintre Vinicius și clubul de pe Bernabeu, salariul cerut de sud-american fiind de 20 de milioane de euro pe an, cu cinci în plus față de cât încasează în prezent.