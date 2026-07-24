Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | „De netolerat, inacceptabil”. Luis de la Fuente a vorbit în premieră despre scandalul făcut de argentinieni la CM

„De netolerat, inacceptabil”. Luis de la Fuente a vorbit în premieră despre scandalul făcut de argentinieni la CM

Andrei Nicolae Publicat: 24 iulie 2026, 16:22

Comentarii
„De netolerat, inacceptabil. Luis de la Fuente a vorbit în premieră despre scandalul făcut de argentinieni la CM

Luis de la Fuente, în timpul unui meci / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Luis de la Fuente, selecționerul Spaniei, a „rupt tăcerea” după momentele scandaloase petrecute după finala Cupei Mondiale, când argentinienii au ieșit în evidență în mod negativ. Antrenorul „Furiei Roja” i-a blamat pe sud-americani pentru cele întâmplate și și-a lăudat jucătorii pentru că și-au păstrat calmul în timpul scenelor respective.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Spania a câștigat pe 19 iulie al doilea ei titlu mondial după ce a învins-o pe Argentina în marea finală de pe MetLife Stadium cu scorul de 1-0. După meci, lucrurile au degenerat când Nahuel Molina l-a lovit pe Rodri, după care Leandro Paredes a devenit extrem de violent și i-a atacat pe Eric Garcia și Gavi, cel din urmă încercând și el să îl provoace pe jucătorul „pumelor”.

De la Fuente, extrem de critic la adresa Argentinei

Nu doar cei doi jucători ai lui Lionel Scaloni au ieșit în evidență în mod negativ, ci și unul dintre secunzii săi, Roberto Ayala, care l-a lovit pe Dani Olmo. Dacă după fluierul final, De la Fuente nu a spus nimic, antrenorul de 65 de ani a decis până la urmă să ofere câteva declarații despre ce s-a întâmplat.

La acel moment, nu am realizat. Sărbătoream și mă îmbrățișam cu colegii. Dar, în orice caz, este de netolerat, inacceptabil, nu poate fi permis.

Jucători de această statură, pe care îi lăudasem înainte de meci și pe care voi continua să îi laud, sunt niște jucători grozavi, cu un antrenor fantastic. Sunt sigur că s-au simțit la fel de prost ca noi atunci când au revăzut imaginile. Sunt scene care nu fac cinste fotbalului.

Reclamă
Reclamă

Aș vrea să îmi laud jucătorii pentru cum s-au comportat în fața unor astfel de atacuri și provocări. Și-au menținut calmul și s-au comportat cu sportivitate până la final„, a spus Luis de la Fuente, citat de Goal.

Pentru scenele petrecute la finalul meciului din ultimul act al Cupei Mondiale, FIFA a decis să deschidă o anchetă disciplinară care vizează comportamentul argentinienilor.

Dronă doborâtă în premieră deasupra României. A fost lovită de racheta unui F-16 al Forţelor Aeriene RomâneDronă doborâtă în premieră deasupra României. A fost lovită de racheta unui F-16 al Forţelor Aeriene Române
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ciobanul care a găsit locul impactului dronei doborâte, ascuns de polițistul din comună
Observator
Ciobanul care a găsit locul impactului dronei doborâte, ascuns de polițistul din comună
Alertă! Interziși la retur, fanii lui Levski vin la Craiova și spun că au cumpărat bilete printre olteni!
Fanatik.ro
Alertă! Interziși la retur, fanii lui Levski vin la Craiova și spun că au cumpărat bilete printre olteni!
18:22

Daniel Niculae, prima reacție după plecarea lui Borza de la Rapid. Ce înlocuitori îi propune lui Daniel Pancu
18:19

Ce lovitură! Un nou club din Liga 1 a primit interdicție la transferuri
18:08

„Nu ai voie să faci aşa ceva”. Daniel Bîrligea, taxat după gestul făcut la finalul meciului FCSB – FK Auda 2-3
17:55

LIVE VIDEOA doua sesiune de antrenamente din Marele Premiu al Ungariei are loc ACUM
17:51

Cristi Chivu, „dat de gol” de fostul său jucător de la Inter: „A înțeles imediat asta”
17:47

Italia şi-a ales noul selecţioner, după refuzul lui Pep Guardiola. Anunţ de ultim moment
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte” 2 Gigi Becali nu stă la discuții! Cum a catalogat debutul lui Aymen Boutoutaou: „Cu mine nu merge aşa” 3 Reacţia lui Gigi Becali după ce s-a spus că plăteşte 1,5 milioane de euro pentru transferul lui Denis Drăguș 4 Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă 5 FCSB – Auda 2-3. Eșec rușinos pentru echipa lui Marius Baciu! Meci de coșmar pentru Ștefan Târnovanu 6 Fosta lideră mondială în tenis, rămasă fără 60.000.000 de dolari din cauza iubitului: „M-am îndrăgostit orbește”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”