„De netolerat, inacceptabil”. Luis de la Fuente a vorbit în premieră despre scandalul făcut de argentinieni la CM

Luis de la Fuente, selecționerul Spaniei, a „rupt tăcerea” după momentele scandaloase petrecute după finala Cupei Mondiale, când argentinienii au ieșit în evidență în mod negativ. Antrenorul „Furiei Roja” i-a blamat pe sud-americani pentru cele întâmplate și și-a lăudat jucătorii pentru că și-au păstrat calmul în timpul scenelor respective.

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Spania a câștigat pe 19 iulie al doilea ei titlu mondial după ce a învins-o pe Argentina în marea finală de pe MetLife Stadium cu scorul de 1-0. După meci, lucrurile au degenerat când Nahuel Molina l-a lovit pe Rodri, după care Leandro Paredes a devenit extrem de violent și i-a atacat pe Eric Garcia și Gavi, cel din urmă încercând și el să îl provoace pe jucătorul „pumelor”.

De la Fuente, extrem de critic la adresa Argentinei

Nu doar cei doi jucători ai lui Lionel Scaloni au ieșit în evidență în mod negativ, ci și unul dintre secunzii săi, Roberto Ayala, care l-a lovit pe Dani Olmo. Dacă după fluierul final, De la Fuente nu a spus nimic, antrenorul de 65 de ani a decis până la urmă să ofere câteva declarații despre ce s-a întâmplat.

„La acel moment, nu am realizat. Sărbătoream și mă îmbrățișam cu colegii. Dar, în orice caz, este de netolerat, inacceptabil, nu poate fi permis.

Jucători de această statură, pe care îi lăudasem înainte de meci și pe care voi continua să îi laud, sunt niște jucători grozavi, cu un antrenor fantastic. Sunt sigur că s-au simțit la fel de prost ca noi atunci când au revăzut imaginile. Sunt scene care nu fac cinste fotbalului.