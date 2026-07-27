Home | Fotbal | Liga 1 | Fotbalistul de la FCSB pe care Gigi Becali îl monitorizează cu un ceas inteligent: „Se vede tot”

Fotbalistul de la FCSB pe care Gigi Becali îl monitorizează cu un ceas inteligent: „Se vede tot”

Radu Constantin Publicat: 27 iulie 2026, 9:18

Comentarii
Fotbalistul de la FCSB pe care Gigi Becali îl monitorizează cu un ceas inteligent: „Se vede tot
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

FCSB s-a impus cu 2-0 pe terenul celor de la Csikszereda și a urcat, cel puțin temporar, pe primul loc în Liga 1. La finalul partidei de la Miercurea Ciuc, patronul campioanei, Gigi Becali, a vorbit despre forma excelentă traversată de Octavian Popescu, fotbalist despre care spune că începe să revină la nivelul care l-a consacrat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Finanțatorul „roș-albaștrilor” a remarcat progresul mijlocașului ofensiv și consideră că acesta își recapătă calitățile care îl transformaseră într-unul dintre cei mai promițători jucători din fotbalul românesc.

„Începe să poată ceea ce putea. Ceea ce făcea începe să facă, să intre cu mingea, să dribleze 2-3 jucători, să paseze decisiv, să dea la poartă. Începe să se apropie de valoarea aia. Le ştiţi şi voi, le ştiu şi eu, doar că nu putem să le vorbim”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

Becali: „Dacă are ceas, îl controlăm cu ceasul”

În continuarea intervenției, Gigi Becali a dezvăluit că Octavian Popescu este monitorizat cu ajutorul unui dispozitiv inteligent, însă a subliniat că acest lucru se face exclusiv cu acordul jucătorului.

„Dacă are ceas, îl controlăm cu ceasul. Tot, totul e tehnologie, se vede peste tot. Asta trebuia să vrea şi el. Faptul că el vrea asta, acceptă asta… asta contează. «Accept să fac asta, accept viaţa asta, vreau să fac asta».

Reclamă
Reclamă

Ceasul îl porţi dacă vrei, nu putem să obligăm dacă nu vrea, nu suntem dictatori. În timpul antrenamentului, dar în timpul liber nu poţi să impui nimănui niciodată, nu-ţi permite legea. Dacă nu vor, nu poţi să-i obligi să poarte un ceas cum vrei tu, asta înseamnă că îi controlezi tu viaţa, n-ai cum”, a mai spus Gigi Becali.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Atunci când îl lovim, să vibreze miezul". Trucurile producătorilor pentru a alege cel mai bun pepene
Observator
"Atunci când îl lovim, să vibreze miezul". Trucurile producătorilor pentru a alege cel mai bun pepene
Trei jucători pe care Rapid vrea să-i transfere după plecarea lui Borza. Dan Șucu redeschide „robinetul” cu bani
Fanatik.ro
Trei jucători pe care Rapid vrea să-i transfere după plecarea lui Borza. Dan Șucu redeschide „robinetul” cu bani
9:56

Decizia luată de Antonio Folha după ce jucătorii au depus memorii și CFR Cluj e în colaps financiar
9:43

Vești bune pentru FCSB! Fotbalistul accidentat în startul sezonului a scăpat de ce era mai rău
9:17

Vinicius, ademenit cu un salariu record. Arsenal vrea să îl facă cel mai bine plătit jucător din istoria clublui
8:49

Dan Șucu îi aduce întăriri lui Daniel Pancu la Rapid. Decizia luată după transferul lui Borza în Turcia
8:41

A stat pe banca naționalei României, acum îl face praf pe Coelho: „Nu schimbi 10 jucători de la un meci la altul!”
8:29

NEWS ALERTLovitură de teatru! Andrea Pirlo nu va mai semna cu naţionala Italiei. „Cutremur” şi la nivelul federaţiei
Vezi toate știrile
1 Halucinant: ce a spus Gigi Becali după ce Dennis Politic a fost decisiv în Csikszereda – FCSB 0-2 2 Andrei Cordea a depus memoriu la FRF. „Asta este între mine și club” 3 Primul jucător care e OUT de la Universitatea Craiova, după umilința cu Dinamo. Decizia luată de conducerea oltenilor 4 Gigi Becali, gest radical în căsnicie! Decizia este la soţia lui, Luminiţa: „Eu nu vreau să-mi pierd mântuirea. Vreau pace!” 5 Doliu în fotbal. Un fost internaţional a murit la 38 de ani, într-un accident rutier! 6 Surprize uriașe în echipa de start a FCSB-ului, pentru meciul cu Csikszereda. Decizia luată în cazul lui Târnovanu
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbalSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal
Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completăUluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă