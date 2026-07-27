Fotbalistul de la FCSB pe care Gigi Becali îl monitorizează cu un ceas inteligent: „Se vede tot”

FCSB s-a impus cu 2-0 pe terenul celor de la Csikszereda și a urcat, cel puțin temporar, pe primul loc în Liga 1. La finalul partidei de la Miercurea Ciuc, patronul campioanei, Gigi Becali, a vorbit despre forma excelentă traversată de Octavian Popescu, fotbalist despre care spune că începe să revină la nivelul care l-a consacrat.

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Finanțatorul „roș-albaștrilor” a remarcat progresul mijlocașului ofensiv și consideră că acesta își recapătă calitățile care îl transformaseră într-unul dintre cei mai promițători jucători din fotbalul românesc.

„Începe să poată ceea ce putea. Ceea ce făcea începe să facă, să intre cu mingea, să dribleze 2-3 jucători, să paseze decisiv, să dea la poartă. Începe să se apropie de valoarea aia. Le ştiţi şi voi, le ştiu şi eu, doar că nu putem să le vorbim”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

Becali: „Dacă are ceas, îl controlăm cu ceasul”

În continuarea intervenției, Gigi Becali a dezvăluit că Octavian Popescu este monitorizat cu ajutorul unui dispozitiv inteligent, însă a subliniat că acest lucru se face exclusiv cu acordul jucătorului.

„Dacă are ceas, îl controlăm cu ceasul. Tot, totul e tehnologie, se vede peste tot. Asta trebuia să vrea şi el. Faptul că el vrea asta, acceptă asta… asta contează. «Accept să fac asta, accept viaţa asta, vreau să fac asta».