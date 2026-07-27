Fotbalistul de la FCSB pe care Gigi Becali îl monitorizează cu un ceas inteligent: „Se vede tot”

FCSB s-a impus cu 2-0 pe terenul celor de la Csikszereda și a urcat, cel puțin temporar, pe primul loc în Liga 1. La finalul partidei de la Miercurea Ciuc, patronul campioanei, Gigi Becali, a vorbit despre forma excelentă traversată de Octavian Popescu, fotbalist despre care spune că începe să revină la nivelul care l-a consacrat.
Finanțatorul „roș-albaștrilor” a remarcat progresul mijlocașului ofensiv și consideră că acesta își recapătă calitățile care îl transformaseră într-unul dintre cei mai promițători jucători din fotbalul românesc.
„Începe să poată ceea ce putea. Ceea ce făcea începe să facă, să intre cu mingea, să dribleze 2-3 jucători, să paseze decisiv, să dea la poartă. Începe să se apropie de valoarea aia. Le ştiţi şi voi, le ştiu şi eu, doar că nu putem să le vorbim”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.
Becali: „Dacă are ceas, îl controlăm cu ceasul”
În continuarea intervenției, Gigi Becali a dezvăluit că Octavian Popescu este monitorizat cu ajutorul unui dispozitiv inteligent, însă a subliniat că acest lucru se face exclusiv cu acordul jucătorului.
„Dacă are ceas, îl controlăm cu ceasul. Tot, totul e tehnologie, se vede peste tot. Asta trebuia să vrea şi el. Faptul că el vrea asta, acceptă asta… asta contează. «Accept să fac asta, accept viaţa asta, vreau să fac asta».
Ceasul îl porţi dacă vrei, nu putem să obligăm dacă nu vrea, nu suntem dictatori. În timpul antrenamentului, dar în timpul liber nu poţi să impui nimănui niciodată, nu-ţi permite legea. Dacă nu vor, nu poţi să-i obligi să poarte un ceas cum vrei tu, asta înseamnă că îi controlezi tu viaţa, n-ai cum”, a mai spus Gigi Becali.
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