Fiorentina a anunţat, marţi, transferul fundaşului Radu Drăguşin, de la Tottenham Hotspur.
Potrivit gazzetta.it, jucătorul vine sub formă de împrumut cu plată (1,5 milioane) cu clauză de cumpărare stabilită la 17,5 milioane de euro.
Radu Drăguşin a semnat! Anunţul oficial făcut de Fiorentina
În ianuarie 2024, când a fost transferat la Tottenham de la Genoa, el a semnat un contract până în 2030.
Dragusin è qui 🐉💜⚜️ pic.twitter.com/q1QxLJAyv7
— ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 7, 2026
Născut la Bucureşti, fundaşul central şi-a petrecut primii ani de viaţă la echipele locale Sportul Studenţesc şi Regal Sport Bucureşti, înainte de a face transferul în Italia în 2018 pentru a ajunge la Juventus.
Sosit la Bătrâna Doamnă la 16 ani, Radu a avansat rapid prin echipele de tineret din Torino, apărând pentru echipa Under-23 – care concurează în Serie C – la vârsta de 17 ani, înainte de a-şi face debutul profesional şi european la 18 ani, în decembrie 2020, cu o apariţie de rezervă în victoria lui Juve în faza grupelor UEFA Champions League cu 3-0 împotriva lui Dinamo Kiev – un meci în care a jucat alături de Rodrigo Bentancur şi Dejan Kulusevski. Debutul său în Serie A a urmat la scurt timp după aceea, când a făcut o apariţie de ultimă oră împotriva lui Genoa mai târziu în aceeaşi lună.
Făcând patru apariţii în prima echipă în acea campanie de debut, el s-a alăturat echipei Sampdoria din Serie A sub formă de împrumut înainte de sezonul 2021/22, unde a jucat 15 meciuri înainte de a semna cu US Salernitana 1919 la începutul anului 2022, pe care a ajutat-o să supravieţuiască retrogradării din Serie A în primul sezon în care a revenit în prima ligă italiană din 1999.
El s-a bucurat de un împrumut de mare succes la Genoa, pe atunci în Serie B, în timpul campaniei 2022/23, când a jucat toate minutele din campionat, cu excepţia a 45 de minute, şi a marcat primele sale patru goluri ca profesionist, în timp ce echipa italiană şi-a asigurat o revenire imediată în Serie A, terminând pe locul al doilea după Frosinone pentru a obţine promovarea. La jumătatea sezonului, clubul a mutat pentru a face transferul lui Radu permanent, iar el a continuat să se dezvolte în Liguria, deoarece a jucat fiecare minut din actuala campanie până acum, marcând de două ori, în timp ce Genoa a avut un început încurajator de viaţă înapoi în prima ligă.
Pe plan internaţional, după ce a progresat în rândurile tineretului României, jucătorul de 21 de ani a primit prima sa convocare la echipa de seniori în martie 2022 şi a debutat în aceeaşi lună într-o confruntare amicală cu Grecia lui Gus Poyet, jucând alături de Vlad Chiricheş în centrul apărării.
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