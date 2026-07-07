Radu Drăguşin a semnat! Anunţul oficial făcut de Fiorentina

Sosit la Bătrâna Doamnă la 16 ani, Radu a avansat rapid prin echipele de tineret din Torino, apărând pentru echipa Under-23 – care concurează în Serie C – la vârsta de 17 ani, înainte de a-şi face debutul profesional şi european la 18 ani, în decembrie 2020, cu o apariţie de rezervă în victoria lui Juve în faza grupelor UEFA Champions League cu 3-0 împotriva lui Dinamo Kiev – un meci în care a jucat alături de Rodrigo Bentancur şi Dejan Kulusevski. Debutul său în Serie A a urmat la scurt timp după aceea, când a făcut o apariţie de ultimă oră împotriva lui Genoa mai târziu în aceeaşi lună.

Făcând patru apariţii în prima echipă în acea campanie de debut, el s-a alăturat echipei Sampdoria din Serie A sub formă de împrumut înainte de sezonul 2021/22, unde a jucat 15 meciuri înainte de a semna cu US Salernitana 1919 la începutul anului 2022, pe care a ajutat-o să supravieţuiască retrogradării din Serie A în primul sezon în care a revenit în prima ligă italiană din 1999.

El s-a bucurat de un împrumut de mare succes la Genoa, pe atunci în Serie B, în timpul campaniei 2022/23, când a jucat toate minutele din campionat, cu excepţia a 45 de minute, şi a marcat primele sale patru goluri ca profesionist, în timp ce echipa italiană şi-a asigurat o revenire imediată în Serie A, terminând pe locul al doilea după Frosinone pentru a obţine promovarea. La jumătatea sezonului, clubul a mutat pentru a face transferul lui Radu permanent, iar el a continuat să se dezvolte în Liguria, deoarece a jucat fiecare minut din actuala campanie până acum, marcând de două ori, în timp ce Genoa a avut un început încurajator de viaţă înapoi în prima ligă.