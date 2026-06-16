Fază controversată în Franța – Senegal! Kylian Mbappe a căzut în careu, însă nu a primit penalty!

O fază controversată s-a petrecut în a doua repriză a partidei dintre Franța și Senegal, de la World Cup 2026. Kylian Mbappe a căzut în careu, însă arbitrul nu a acordat penalty!

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Totul s-a întâmplat în minutul 58 al duelului din New Jersey. Atunci, Mbappe a pătrus în careu și a căzut, după un duel cu Mane.

Fază controversată în Franța – Senegal! Arbitrul nu a acordat penalty!

Arbitrul partidei, Alireza Faghani a analizat apoi faza la monitorul VAR. Pe baza imaginilor, centralul nu considerat că a existat un contact, iar astfel a acordat un aut de poartă!

Franța – Senegal, echipele de start:

Franţa: Maignan – Kounde, Saliba, Upamecano, Theo – Rabiot, Tchouameni – Olise, Dembele, Doue – Mbappe

Rezerve: Risser, Samba, Zaire-Emery, Thuram, Mateta, Lacroix, Kone, Konate, Kante, Lucas Hernandez, Gusto, Digne, Cherki, Barcola, Akliouche