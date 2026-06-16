Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Fază controversată în Franța – Senegal! Kylian Mbappe a căzut în careu, însă nu a primit penalty!

Fază controversată în Franța – Senegal! Kylian Mbappe a căzut în careu, însă nu a primit penalty!

Alex Ioniță Publicat: 16 iunie 2026, 23:33

Comentarii
Fază controversată în Franța – Senegal! Kylian Mbappe a căzut în careu, însă nu a primit penalty!

Duelul dintre Sadio Mane și Kylian Mbappe / Captură Antena 1

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

O fază controversată s-a petrecut în a doua repriză a partidei dintre Franța și Senegal, de la World Cup 2026. Kylian Mbappe a căzut în careu, însă arbitrul nu a acordat penalty!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Totul s-a întâmplat în minutul 58 al duelului din New Jersey. Atunci, Mbappe a pătrus în careu și a căzut, după un duel cu Mane.

Fază controversată în Franța – Senegal! Arbitrul nu a acordat penalty!

Arbitrul partidei, Alireza Faghani a analizat apoi faza la monitorul VAR. Pe baza imaginilor, centralul nu considerat că a existat un contact, iar astfel a acordat un aut de poartă!

Franța – Senegal, echipele de start:

Franţa: Maignan – Kounde, Saliba, Upamecano, Theo – Rabiot, Tchouameni – Olise, Dembele, Doue – Mbappe
Rezerve: Risser, Samba, Zaire-Emery, Thuram, Mateta, Lacroix, Kone, Konate, Kante, Lucas Hernandez, Gusto, Digne, Cherki, Barcola, Akliouche

Reclamă
Reclamă

Senegal: Mendy – Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf – Idrissa Gueye, Lamine Camara, Pape Gueye – Ismaila Sarr, Jackson, Mane
Rezerve: Diaw, Diouf, Ciss, Diao, Diarra, Dieng, Jakobs, Mbaye, Mendy, Cherif Ndiaye, Iliman Ndiaye, Mamadou Sarr, Sapoko Ndiaye, Pape Sarr, Seck

Meciurile de la World Cup 2026 se văd în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY!

"O casă pentru fiecare". În cartierul care se voia "al doilea Dorobanţi" oamenii trăiesc ca la sat"O casă pentru fiecare". În cartierul care se voia "al doilea Dorobanţi" oamenii trăiesc ca la sat
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă titlul de golgheter la Cupa Mondială?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
EXCLUSIV. Clădirea în care se fabrică banii din România. Locul i-a impresionat şi pe străini
Observator
EXCLUSIV. Clădirea în care se fabrică banii din România. Locul i-a impresionat şi pe străini
Răzvan Sava a luat decizia finală: vine la U Craiova? Anunțul făcut de tatăl său
Fanatik.ro
Răzvan Sava a luat decizia finală: vine la U Craiova? Anunțul făcut de tatăl său
23:32

Kylian Mbappe, inevitabil! Starul lui Real Madrid, cel mai bun marcator din istoria Franţei după golul cu Senegal
23:17

Se introduc și în fotbalul european pauzele de 3 minute de la Mondial? Decizia UEFA
22:51

LIVE VIDEOFranța – Senegal 1-0, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Mbappe a deschis scorul după o pasă genială a lui Olise!
22:51

Lukas Zima a fost prezentat oficial de Petrolul! Durata contractului
22:45

Joao Paolo, mesaj direct la Lamine Yamal! Jucătorul FCSB-ului nu s-a ferit de cuvinte
22:22

FCSB transferă atacant! Mihai Stoica anunță “acordul”: “Mi-a dat Gigi OK-ul”
Vezi toate știrile
1 O nouă plecare de la FCSB! A decis să rezilieze. Cum l-a deranjat Gigi Becali! 2 FRF, înfrângere la TAS! E obligată să renunţe la o regulă importantă din Liga 1! Reacţia forului condus de Burleanu 3 Zeljko Kopic, “la pachet” cu Florentin Petre. Cei doi vor face echipă: “Am vorbit” 4 Cum a reușit Gigi Becali să-l fure din curtea Rapidului. A semnat cu FCSB. “Am respect pentru Pancu!” 5 Francezul Eddy Sylvestre Negadi a semnat cu Farul Constanța 6 Olaru nu pleacă singur. Fotbalistul care își pregătește transferul. Gigi Becali și-a dat acceptul
Citește și
Cele mai citite
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflatPorecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
Universitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana RomânieiUniversitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana României