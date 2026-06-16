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Franța – Senegal LIVE VIDEO (22:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Mbappe&Co., meci tare pe stadionul finalei WC26

Andrei Nicolae Publicat: 16 iunie 2026, 11:11

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Franța – Senegal LIVE VIDEO (22:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Mbappe&Co., meci tare pe stadionul finalei WC26

Kylian Mbappe, în timpul unui meci / Getty Images

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Franța și Senegal se întâlnesc în cea de-a șasea zi de la Campionatul Mondial într-unul dintre cele mai tari meciuri disputate până acum la turneul final. Partida care va avea loc pe MetLife Stadium, arena care va găzdui și finala World Cup 2026, pune față în față vicecampioana mondială cu vicecampioana Africii într-un duel care se anunță spectaculos.

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Partida dintre Franța și Senegal va avea loc de la ora 22:00 și va fi în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Duelul va putea fi urmărit în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Franța – Senegal LIVE VIDEO (22:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY

Franța debutează la World Cup 2026 cu un singur gând în minte, câștigarea titlului mondial, iar naționala lui Didier Deschamps e îndreptățită să creadă în visul ei. “Les Bleus” au cel mai valoros lot dintre toate echipele prezente la turneul final (1,52 miliarde pe Transfermarkt) și vin după două finale disputate la Cupa Mondială, una câștigată în 2018 și cealaltă pierdută în Qatar, acum patru ani.

De cealaltă parte, Senegalul vine cu o echipă plină de staruri care și-au făcut un nume în fotbalul european, precum Sadio Mane, Kalidou Koulibaly sau Edouard Mendy. “Leii din Teranga” vin la turneul final din postura de vicecampioni continentali, după ce Comisia de Apel a CAF (Confederația Africană de Fotbal) a făcut-o pe Maroc campioană după acea finală controversată de la începutul anului.

În meciurile de pregătire pentru Mondial, Franța a avut un bilanț de trei victorii și un eșec, acela venind în fața Coastei de Fildeș. De cealaltă parte, Senegal a înregistrat un bilanț de două victorii, un eșec și o remiză.

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Cele două echipe s-au întâlnit o singură dată, la Cupa Mondială din 2002, atunci când francezii erau campioni mondiali en-titre, iar africanii produceau o surpriză imensă câștigând cu 1-0 în meciul de deschidere disputat la Seul.

Echipele probabile în Franța – Senegal

Franța (4-2-3-1): Maignan – Kounde, Upamecano, Saliba, T. Hernandez – Tchouameni, Rabiot – Olise, Dembele, Doue – Mbappe;

Selecționer: Didier Deschamps.

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Senegal (4-2-3-1): Mendy – Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf – Gueye, Camara – Sarr, Ndiaye, Mane – Jackson;

Selecționer: Pape Thiaw.

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