Ferran Torres, reacţie uriaşă după ce a fost decisiv în finala Spania – Argentina 1-0: „Nu e golul meu, e al lor”

Ferran Torres a oferit prima reacţie, după ce Spania a devenit campioană mondială. Ibericii au învins Argentina, scor 1-0, în finala pe care au dominat-o la New York şi care a fost în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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Ferran Torres a fost extrem de emoţionat după cele 120 de minute de joc. Mijlocaşul a dezvăluit că golul nu a fost marcat de el, ci de întreaga populaţie a Spaniei, care şi-a dorit victoria în finala cu Argentina.

Ferran Torres, prima reacţie după Spania – Argentina 1-0

Ferran Torres le-a dat replica şi criticilor, după ce a fost „eroul” Spaniei în finala cu Argentina. Acesta a transmis că a fost foarte criticat pe parcursul turneului final, reuşind însă să le aducă victoria spaniolilor în ultimul act al turneului final.

„Cred că golul a fost al celor 47 de milioane de spanioli, nu al meu. Destinul a fost scris, a fost făcut pentru ca noi să câştigăm. Dacă toate finalele sunt dificile, când îl ai pe Messi în echipa adversă, e mereu tensiune. Dar am depins de noi şi am demonstrat din nou.

Simt o mare eliberare, am fost foarte criticat pe parcursul Campionatului Mondial, dar soarta a fost scrisă şi îi mulţumesc Lui Dumnezeu pentru puterea pe care mi-o dă mereu pentru a continua. Dumnezeu dă celor care merită cel mai mult.