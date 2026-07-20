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Ferran Torres, reacţie uriaşă după ce a fost decisiv în finala Spania – Argentina 1-0: „Nu e golul meu, e al lor”

Viviana Moraru Publicat: 20 iulie 2026, 1:26

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Ferran Torres, reacţie uriaşă după ce a fost decisiv în finala Spania – Argentina 1-0: „Nu e golul meu, e al lor

Ferran Torres, după golul marcat în Spania - Argentina 1-0/ Getty Images

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Ferran Torres a oferit prima reacţie, după ce Spania a devenit campioană mondială. Ibericii au învins Argentina, scor 1-0, în finala pe care au dominat-o la New York şi care a fost în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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Ferran Torres a fost extrem de emoţionat după cele 120 de minute de joc. Mijlocaşul a dezvăluit că golul nu a fost marcat de el, ci de întreaga populaţie a Spaniei, care şi-a dorit victoria în finala cu Argentina.

Ferran Torres, prima reacţie după Spania – Argentina 1-0

Ferran Torres le-a dat replica şi criticilor, după ce a fost „eroul” Spaniei în finala cu Argentina. Acesta a transmis că a fost foarte criticat pe parcursul turneului final, reuşind însă să le aducă victoria spaniolilor în ultimul act al turneului final.

„Cred că golul a fost al celor 47 de milioane de spanioli, nu al meu. Destinul a fost scris, a fost făcut pentru ca noi să câştigăm. Dacă toate finalele sunt dificile, când îl ai pe Messi în echipa adversă, e mereu tensiune. Dar am depins de noi şi am demonstrat din nou.

Simt o mare eliberare, am fost foarte criticat pe parcursul Campionatului Mondial, dar soarta a fost scrisă şi îi mulţumesc Lui Dumnezeu pentru puterea pe care mi-o dă mereu pentru a continua. Dumnezeu dă celor care merită cel mai mult.

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Argentina a plănuit acest tip de meci şi mai mult după eliminare, dar ne-am menţinut calmul”, a declarat Ferran Torres, conform marca.com, după Spania – Argentina 1-0.

Spania – Argentina 1-0

Spania a vrut să pună lucrurile la punct încă din startul finalei şi, în minutul 5, combinaţia dintre Dani Olmo şi Lamine Yamal s-a încheiat cu şutul acestuia din urmă, însă Dibu Martinez a respins. Un minut mai târziu Unai Simon a ieşit în afara careului pentru a bloca un contraatac argentinian, iar fazele au continuat fără însă ca vreuna din echipe să treacă pe lângă o ocazie clară de gol. Martinez a prins şutul lui Oyarzabal în minutul 39, apoi Cucurella a trimis un şut puternic, de la distanţă, puţin pe lângă poartă.

A urmat pauza, mai lungă decât de obicei, pentru că a fost mini-concert între reprize, iar la reluare, minutul 47, Dibu Martinez a fost din nou la post, prinzând şutul lui Alex Baena. Portarul argentinian a intervenit şi la lovitura de cap a lui Ferran Torres, din minutul 67, apoi la şutul lui Pedri, din minutul 76, şi la cel al lui Cubarsi, un minut mai târziu. A urmat o reluare cu capul a lui Laporte, în minutul 81, dar Martinez a prins mingea. Argentina a rămas în zece după ce Enzo Fernandez a încasat două galbene în decurs de zece minute, al doilea pentru un fault la Cubarsi, şi primele 90 de minute s-au încheiat cu scor alb, nu înainte ca Martinez să mai scoată lovitură liberă a lui Yamal, din al optulea minut de prelungirie. De notat însă că Argentina, campioana mondială, nu a trimis nici un şut la poartă până acum.

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Minutul 93 a adus parada lui Martinez la capul lui Nico Williams, iar în minutul 96 acelaşi Nico Williams a înscris, dar golul a fost anulat pentru un fault al lui Merino la Otamendi. Merino a şutat puţin pe lângă bară în minutul 103, dar golul atât de aşteptat a venit în minutul 106. Nico Williams a întors, cu capul, o minge în centrul careului şi Ferran Torres a înscris cu un şut violent. Tot jucătorul Barcelonei a înscris în minutul 113, dar golul a fost anulat pentru ofsaid. Unai Simon a scos un şut centrare al lui Messi, primul din meci, în minutul 116, apoi Messi l-a făcut KO pe Merino cu un şut direct în faţă şi Senesi a ratat incredibil în minutul 119. Giuliano Simeone a trimis razant cu bara transversală în minutul 120+2 şi Spania s-a impus, în cele din urmă, cu 1-0 în faţa Argentinei, cucerind al doilea titlu suprem din istorie, după cel din 2010.

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