Sky Sports a anunţat că FIFA a dat undă verde Argentinei să afişeze bannerul referitor la Insulele Falkland în cazul unei victorii duminică, în finala Cupei Mondiale din 2026 împotriva Spaniei.

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După ce au desfăşurat pe teren un banner pe care se proclama că „Insulele Falkland sunt argentiniene” după victoria împotriva Angliei în semifinala Cupei Mondiale din 2026, încălcând aparent regulamentul FIFA, care interzice orice manifestare politică în incinta stadionului în timpul turneelor pe care le organizează, argentinienii vor putea în cele din urmă să îl afişeze din nou în cazul în care vor câştiga duminică finala împotriva Spaniei.

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Potrivit informaţiilor obţinute de Sky Sports, forul care reglementează fotbalul mondial şi-a dat acordul, considerând că jucătorii argentinieni au dreptul să-şi exprime opiniile, conform declaraţiilor şefului grupului de lucru, Andrew Giuliani.

De miercuri, afacerea cu bannerul a luat o turnură politică, Regatul Unit cerând o anchetă aprofundată, iar preşedintele argentinian declarând, la rândul său, că îi înţelege pe jucătorii săi.

Arhipelag britanic situat la 600 de kilometri de coastele argentiniene, Insulele Malvine (Falkland în engleză) rămân un subiect sensibil în relaţiile dintre Londra şi Buenos Aires, care continuă să se dispute asupra suveranităţii asupra acestora.