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FCSB a transferat „cel mai bun străin care a jucat în România”

Radu Constantin Publicat: 19 iulie 2026, 13:48

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FCSB a transferat „cel mai bun străin care a jucat în România”

Gigi Becali şi Mihai Stoica, în timpul unei conferințe de presă / SportPictures / Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

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Aymen Boutoutaou (25 de ani) a fost prezentat deja oficial la FCSB. Mijlocașul s-a despărțit de Sochaux și a semnat cu roș-albaștri.

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Gigi Becali a dezvăluit că le-a plătit celor de la Sochaux suma de 1,35 milioane de euro pentru a obține semnătura lui Aymen Boutoutaou. Jucătorul l-a impresionat pe Mihai Stoica, cel care a negociat transferul, iar, după ce l-a văzut la antrenamente, managerul a conchis că este un fotbalist de alt nivel. Miai Stoica a spus despre el că ”străin mai bun decât el în România nu a fost”.

Aymen Boutoutaou mai avea contract cu francezii din Liga a 2-a până în vara lui 2027, însă a acceptat propunerea de a evolua în fotbalul românesc, la FCSB. El joacă, în principal, în banda dreaptă a atacului, dar poate fi folosit şi în centru.

Aymen Boutoutaou a fost crescut de Valenciennes, fiind transferat de Sochaux în urmă cu un an. În sezonul petrecut la formaţia din Ligue 2, mijlocaşul algerian, născut în Franţa, a reuşit să marcheze 13 goluri şi să ofere şase pase decisive, în cele 37 de meciuri disputate.

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