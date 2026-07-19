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Borcea spune că Dinamo l-a pierdut pe Gnahore pentru 5.000 de euro! Îl face praf şi pe Kopic: „Nu e o pierdere”

Radu Constantin Publicat: 19 iulie 2026, 14:31

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Borcea spune că Dinamo l-a pierdut pe Gnahore pentru 5.000 de euro! Îl face praf şi pe Kopic: „Nu e o pierdere

Cristi Borcea în timpul meciului dintre Dinamo și Panathinaikos Atena, 1 octombrie 2009 / Hepta

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Eddy Gnahore (32 de ani) a plecat la finalul sezonului trecut de la Dinamo și a semnat cu FCSB. Cristi Borcea crede că fotbalistul a ajuns la FCSB în urma unei gafe făcute de oficialii din Ştefan cel Mare. Mai exact, fotbalistul avea un salariu de 20.000 de euro la Dinamo, iar Gigi Becali i-a oferit cu 5.000 de euro mai mult şi l-a transferat! Borcea crede că Dinamo nu trebuia să se zgâcească la o astfel de sumă, dacă vrea performanţă.

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„Dinamo n-are cum rata (play-off-ul) fiindcă sunt alții prea slabi. Dar în cupele europene – nicio șansă! Ca să-ți propui obiective, ai nevoie de fotbaliști. Bugetul înțeleg că e mare. Nu știu ce echipă, ce patron, ce investitori, ce conducători au băgat cât au băgat cei de la Renovatio (n.red acționarii principali ai lui Dinamo) în acești ani. 17 milioane de euro!

Și tu să pierzi în fiecare an jucători liberi. Cei mai buni în 2025, Homawoo, Olsen și Selmani, iar în 2026 Boateng și Gnahore, jucători incluși în echipa campionatului. Iar tu nu te-ai dus nicăieri!

Înțeleg că Gnahore câștiga vreo 20.000 de euro pe lună la Dinamo, iar nașul (n.red Gigi Becali) i-a dat 25.000 de euro pe lună. Să-l pierzi pentru 5.000?! Nu se poate! Trebuiau să-l țină. Pierdere nu mare, ci foarte mare.

Să vezi ce randament dă la FCSB. Gnahore este un jucător care se adaptează peste tot. Era un metronom foarte important”, a comentat Borcea pentru GSP.ro.

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Borcea a comentat şi plecarea lui Zeljko Kopic.

„Nu-l cunosc pe Campos, nu pot să mă exprim, ar fi nedrept. Croatul? Kopic nu e o pierdere, fiindcă n-a câștigat nimic! Și locul 2 era un dezastru pe vremea mea. Dădeai antrenorul afară dacă nu ieșeai campion. A plecat Mircea Rednic, chiar dacă ne-a făcut campioni.

Ce spirit să mai fie la Dinamo?! Nu-i mai văd aici, lângă, pe Dinamo. Ce spirit? Stadionul nu se știe când va fi gata, de două luni nu s-a mai mișcat un pai”, a mai spus Borcea.

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