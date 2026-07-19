Desfășurare uriașă de forțe pentru finala Cupei Mondiale: lunetiști, avioane de vânătoare și mii de agenți

Organizatorii Cupei Mondiale au pregătit o desfășurare de forțe uriașă, pentru ultimul act al turneului. Lunetiști, avioane de vânătoare și mii de agenți vor asigura securitatea la cea mai așteptată partidă a anului.

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Spania – Argentina, finala Campionatului Mondial din 2026s se vede LIVE pe Antena 1 și AntenaPLAY de la 22:00.

Desfășurare uriașă de forțe: cine asigură securitatea la finala Cupei Mondiale?

Având în vedere că Donald Trump va fi prezent la New York, pentru finala Campionatului Mondial, arena va fi înconjurată de forțe de ordine.

Pe teren au fost dislocați mii de agenți CIA, FBI și Secret Service, pe lângă polițiști. De asemenea, perimetrul stadionului va fi păzit de lunetiști.

Potrivit Daily Telegraph, întreaga regiune în care se află stadionul va fi survolată, în permanență, de avioane de vânătoare.