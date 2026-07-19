Desfășurare uriașă de forțe pentru finala Cupei Mondiale: lunetiști, avioane de vânătoare și mii de agenți

Organizatorii Cupei Mondiale au pregătit o desfășurare de forțe uriașă, pentru ultimul act al turneului. Lunetiști, avioane de vânătoare și mii de agenți vor asigura securitatea la cea mai așteptată partidă a anului.
Spania – Argentina, finala Campionatului Mondial din 2026s se vede LIVE pe Antena 1 și AntenaPLAY de la 22:00.
Desfășurare uriașă de forțe: cine asigură securitatea la finala Cupei Mondiale?
Având în vedere că Donald Trump va fi prezent la New York, pentru finala Campionatului Mondial, arena va fi înconjurată de forțe de ordine.
Pe teren au fost dislocați mii de agenți CIA, FBI și Secret Service, pe lângă polițiști. De asemenea, perimetrul stadionului va fi păzit de lunetiști.
Potrivit Daily Telegraph, întreaga regiune în care se află stadionul va fi survolată, în permanență, de avioane de vânătoare.
„E cea mai mare operațiune de securitate din istoria SUA la un eveniment sportiv”, notează sursa citată.
Întreaga operațiune de securitate este pregătită de 2 ani, având în vedere că autoritățile americane se așteptau ca președintele să fie pe stadion la ultimul act al turneului final.
Tensiuni înaintea finalei Cupei Mondiale 2026
Julian Alvarez se pregăteşte de a doua finală de Cupă Mondială din cariera sa, dar fotbalistul nu are parte deloc de linişte înaintea partidei cu Spania. Cele două naţionale se vor întâlni în ultimul act de la New York în această seară, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
Toată vara, Julian Alvarez a fost în centrul atenţiei după ce s-a aflat că vrea să plece de la Atletico Madrid, destinaţia fiind Barcelona. Încă dinaintea Cupei Mondiale, formaţia de pe Metropolitano a lansat atacuri la adresa catalanilor, după care lucrurile s-au mai calmat.
În săptămâna finalei însă, directorul general al lui Atletico Madrid a anunţat foarte clar că nu este prevăzută nicio plecare şi că argentinianul va juca şi în sezonul viitor roşu şi alb. Declaraţia însă nu a fost însă deloc pe placul staff-ului Argentinei, care consideră momentul extrem de nepotrivit pentru astfel de discuţii.
Şi Julian Alvarez ar fi extrem de deranjat din cauza poziţiei publice a clubului de pe Metropolitano. Potrivit ESPN Argentina, Alvarez ia în considerare să nu se prezinte la antrenamentele echipei lui Diego Simeone, dar situaţia nu se va rezolva.
Săptămâna aceasta, Enrique Cerezo a transmis că Julian Alvarez va rămâne şi sezonul viitor la Atletico Madrid. Alvarez e cotat la 100 de milioane de euro de către transfermarkt.com. El mai are contract cu Atletico până în vara lui 2030.
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