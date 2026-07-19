Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Tensiuni înaintea finalei Cupei Mondiale 2026! Julian Alvarez o avertizează pe Atletico. Argentina, furioasă pe clubul din Madrid

Tensiuni înaintea finalei Cupei Mondiale 2026! Julian Alvarez o avertizează pe Atletico. Argentina, furioasă pe clubul din Madrid

Alex Masgras Publicat: 19 iulie 2026, 13:33

Comentarii
Tensiuni înaintea finalei Cupei Mondiale 2026! Julian Alvarez o avertizează pe Atletico. Argentina, furioasă pe clubul din Madrid

Julian Alvarez / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Julian Alvarez se pregăteşte de a doua finală de Cupă Mondială din cariera sa, dar fotbalistul nu are parte deloc de linişte înaintea partidei cu Spania. Cele două naţionale se vor întâlni în ultimul act de la New York în această seară, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Toată vara, Julian Alvarez a fost în centrul atenţiei după ce s-a aflat că vrea să plece de la Atletico Madrid, destinaţia fiind Barcelona. Încă dinaintea Cupei Mondiale, formaţia de pe Metropolitano a lansat atacuri la adresa catalanilor, după care lucrurile s-au mai calmat.

Julian Alvarez nu vrea să revină la Atletico Madrid după Cupa Mondială 2026! Anunţul presei din Argentina

În săptămâna finalei însă, directorul general al lui Atletico Madrid a anunţat foarte clar că nu este prevăzută nicio plecare şi că argentinianul va juca şi în sezonul viitor roşu şi alb. Declaraţia însă nu a fost însă deloc pe placul staff-ului Argentinei, care consideră momentul extrem de nepotrivit pentru astfel de discuţii.

Şi Julian Alvarez ar fi extrem de deranjat din cauza poziţiei publice a clubului de pe Metropolitano. Potrivit ESPN Argentina, Alvarez ia în considerare să nu se prezinte la antrenamentele echipei lui Diego Simeone, dar situaţia nu se va rezolva.

Săptămâna aceasta, Enrique Cerezo a transmis că Julian Alvarez va rămâne şi sezonul viitor la Atletico Madrid. Alvarez e cotat la 100 de milioane de euro de către transfermarkt.com. El mai are contract cu Atletico până în vara lui 2030.

Reclamă
Reclamă

„Joan Laporta este un bun prieten și știe deja unde va juca Julian Alvarez în sezonul viitor. Vreau să insist asupra unui lucru: Julian este jucătorul nostru și va rămâne la noi și în sezonul următor”, a declarat Enrique Cerezo, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa Mondială 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Facebook și Instagram au picat aproape 2 ore. Utilizatorii din întreaga lume au fost afectați
Observator
Facebook și Instagram au picat aproape 2 ore. Utilizatorii din întreaga lume au fost afectați
Ibrahimovic a dat nas în nas cu Haaland! Aroganță maximă a lui Zlatan: „Când ești milionar arăți așa”
Fanatik.ro
Ibrahimovic a dat nas în nas cu Haaland! Aroganță maximă a lui Zlatan: „Când ești milionar arăți așa”
13:25

Petrolul – Dinamo, LIVE TEXT (19.30). „Câinii”, start în Liga 1 cu un nou antrenor
13:16

U Cluj – Farul, LIVE TEXT (17.00). Ovidiu Sabău, faţă în faţă cu fosta echipă
12:49

Lotul lui Dinamo pentru sezonul 2026-2027, s-a renunţat la patru jucători! Ce numere vor purta pe tricou în actuala ediţie
12:31

Marele Ronaldo a dat verdictul înainte de Spania – Argentina, finala Cupei Mondiale 2026: „Va câştiga uşor”
12:02

Gestul superb făcut de jucătorii Angliei după finala mică de la Cupa Mondială! L-au chemat pe podium şi i-au oferit o medalie
11:37

Show-ul din pauza finalei Cupei Mondiale LIVE VIDEO. Shakira şi Madonna promit spectacol. Ceremonia de închidere începe la 20:30
Vezi toate știrile
1 Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…” 2 Cu ce echipă a semnat Mihai Lixandru, după ce Gigi Becali i-a anunțat transferul. Va fi coleg cu un fost dinamovist 3 Universitatea Craiova a trimis oferta pentru unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1 4 „O nebunie!” Lionel Messi, dat pe spate de fotografia de acum 19 ani cu Lamine Yamal! Ce a spus înaintea finalei Cupei Mondiale 5 Anunţul făcut de Trabzonspor despre transferul lui Denis Drăguș la FCSB 6 VIDEOFranța – Anglia 4-6. Mulţumim, domnilor! Fotbalul în cea mai pură formă a spectacolului
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Dinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semnezeDinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semneze
Trecutul l-a ajuns din urmă pe iubitul Simonei Halep. Câţi copii are şi cine a fost soţia lui Dorin MateiuTrecutul l-a ajuns din urmă pe iubitul Simonei Halep. Câţi copii are şi cine a fost soţia lui Dorin Mateiu