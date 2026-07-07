Donald Trump, contrazis de FIFA, după ce a spus că un arbitru de la Cupa Mondială este “foarte suspect”

Donald Trump a fost în centrul atenţiei la Cupa Mondială 2026 în ultimele 48 de ore, după ce a recunoscut că a intervenit la FIFA pentru ca suspendarea lui Folarin Balogun în meciul dintre SUA şi Belgia din optimile de finală ale World Cup 2026 să fie suspendată timp de un an.
Astfel, după ce a primit cartonaşul roşu în urma intervenţiei VAR la meciul cu Bosnia, Balogun a putut evolua în înfrângerea suferită de Statele Unite în faţa Belgiei, la Seattle, scor 1-4.
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Pierlugi Collina l-a apărat pe arbitrul despre care Trump a spus că e suspect
Înaintea duelului din optimi, după ce Trump s-a lăudat că a intervenit pentru jucătorul american la FIFA, preşedintele Statelor Unite a făcut şi o remarcă la adresa centralului meciului dintre SUA şi Bosnia, brazilianul Raphael Claus:
“Acest arbitru e puţin suspect, dacă îi verificaţi trecutul. Nu vreau să spun asta pentru că nu îmi place să încep controverse, dar e foarte suspect”, spune Trump, la Casa Albă.
A venit rândul ca FIFA să reacţioneze în urma acestor acuzaţii făcute de preşedintele Statelor Unite, prin vocea fostului arbitru Pierlugi Collina, cel care Comisia de Arbitri de la FIFA.
“FIFA îl recunoaşte că Raphael Claus este unul dintre cei mai buni arbitri din lume şi un membru valoros al Team One la Cupa Mondială. În cariera sa, el a demonstrat în mai multe rânduri standardele sale înalte de profesionalism şi integritate. Raphael Claus se află la a doua sa Cupă Mondială, după ce a mai fost alături de noi şi în Qatar, în 2022. Este un arbitru respectat, cu experienţă, iar FIFA are în continuare încredere în el”, a spus Pierlugi Collina, prin intermediul unui comunicat.
Meciul dintre SUA şi Bosnia a fost al doilea arbitrat de brazilian la Cupa Mondială. El a mai condus şi meciul din faza grupelor dintre Spania şi Arabia Saudită, câştigat de iberici cu 4-0.
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