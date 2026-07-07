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Donald Trump, contrazis de FIFA, după ce a spus că un arbitru de la Cupa Mondială este “foarte suspect”

Alex Masgras Publicat: 7 iulie 2026, 16:54

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Donald Trump, contrazis de FIFA, după ce a spus că un arbitru de la Cupa Mondială este foarte suspect

Donald Trump / Getty Images

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Donald Trump a fost în centrul atenţiei la Cupa Mondială 2026 în ultimele 48 de ore, după ce a recunoscut că a intervenit la FIFA pentru ca suspendarea lui Folarin Balogun în meciul dintre SUA şi Belgia din optimile de finală ale World Cup 2026 să fie suspendată timp de un an.

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Astfel, după ce a primit cartonaşul roşu în urma intervenţiei VAR la meciul cu Bosnia, Balogun a putut evolua în înfrângerea suferită de Statele Unite în faţa Belgiei, la Seattle, scor 1-4.

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Pierlugi Collina l-a apărat pe arbitrul despre care Trump a spus că e suspect

Înaintea duelului din optimi, după ce Trump s-a lăudat că a intervenit pentru jucătorul american la FIFA, preşedintele Statelor Unite a făcut şi o remarcă la adresa centralului meciului dintre SUA şi Bosnia, brazilianul Raphael Claus:

“Acest arbitru e puţin suspect, dacă îi verificaţi trecutul. Nu vreau să spun asta pentru că nu îmi place să încep controverse, dar e foarte suspect”, spune Trump, la Casa Albă.

A venit rândul ca FIFA să reacţioneze în urma acestor acuzaţii făcute de preşedintele Statelor Unite, prin vocea fostului arbitru Pierlugi Collina, cel care Comisia de Arbitri de la FIFA.

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“FIFA îl recunoaşte că Raphael Claus este unul dintre cei mai buni arbitri din lume şi un membru valoros al Team One la Cupa Mondială. În cariera sa, el a demonstrat în mai multe rânduri standardele sale înalte de profesionalism şi integritate. Raphael Claus se află la a doua sa Cupă Mondială, după ce a mai fost alături de noi şi în Qatar, în 2022. Este un arbitru respectat, cu experienţă, iar FIFA are în continuare încredere în el”, a spus Pierlugi Collina, prin intermediul unui comunicat.

Meciul dintre SUA şi Bosnia a fost al doilea arbitrat de brazilian la Cupa Mondială. El a mai condus şi meciul din faza grupelor dintre Spania şi Arabia Saudită, câştigat de iberici cu 4-0.

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