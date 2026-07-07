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Un Mondial de uitat pentru Cristiano Ronaldo! Borna negativă stabilită la ultimul turneu final din carieră

Daniel Işvanca Publicat: 7 iulie 2026, 16:44

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Un Mondial de uitat pentru Cristiano Ronaldo! Borna negativă stabilită la ultimul turneu final din carieră

Cristiano Ronaldo / Profimedia

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Naționala Portugaliei și-a încheiat parcursul de la acest Campionat Mondial, iar jocul pierdut contra Spaniei a fost ultimul pentru Cristiano Ronaldo la turneele finale.

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Lusitanul a avut evoluții modeste în cadrul competiției, chiar dacă a reușit să marcheze de trei ori. Atacantul celor de la Al-Nassr a stabilit o bornă negativă.

Cristiano Ronaldo, bornă rușinoasă la Cupa Mondială

Cristiano Ronaldo este unul dintre cei mai mari fotbaliști ai istoriei, dar vremea acestuia a apus, mai ales după ce Portugalia a fost eliminată de la Campionatul Mondial, după înfrângerea cu 1-0 în fața Spaniei.

Evoluția acestuia a fost intens contestată, iar asta a fost pe bună dreptate, pentru că cifrele fotbalistului de la Al-Nassr au fost cu adevărat catastrofale, în ciuda celor trei goluri marcate la acest turneu final.

Potrivit celor de la OptaJoe, Cristiano Ronaldo este singurul atacant care a jucat peste 500 de minute la turneele Cupei Mondiale din 2022 și 2026 fără a reuși să depășească vreun adversar prin dribling.

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