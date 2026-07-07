Un Mondial de uitat pentru Cristiano Ronaldo! Borna negativă stabilită la ultimul turneu final din carieră

Naționala Portugaliei și-a încheiat parcursul de la acest Campionat Mondial, iar jocul pierdut contra Spaniei a fost ultimul pentru Cristiano Ronaldo la turneele finale.
Lusitanul a avut evoluții modeste în cadrul competiției, chiar dacă a reușit să marcheze de trei ori. Atacantul celor de la Al-Nassr a stabilit o bornă negativă.
Cristiano Ronaldo, bornă rușinoasă la Cupa Mondială
Cristiano Ronaldo este unul dintre cei mai mari fotbaliști ai istoriei, dar vremea acestuia a apus, mai ales după ce Portugalia a fost eliminată de la Campionatul Mondial, după înfrângerea cu 1-0 în fața Spaniei.
Evoluția acestuia a fost intens contestată, iar asta a fost pe bună dreptate, pentru că cifrele fotbalistului de la Al-Nassr au fost cu adevărat catastrofale, în ciuda celor trei goluri marcate la acest turneu final.
Potrivit celor de la OptaJoe, Cristiano Ronaldo este singurul atacant care a jucat peste 500 de minute la turneele Cupei Mondiale din 2022 și 2026 fără a reuși să depășească vreun adversar prin dribling.
0 – Cristiano Ronaldo is the only forward to play 500+ minutes across the 2022 and 2026 World Cup tournaments without successfully dribbling past an opponent.
Introvert. pic.twitter.com/S1dkK8sjTp
— OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2026
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