Neluțu Varga, prima reacție în cazul lui Damjan Djokovic: „Îl dăm afară! Cine greșește, plătește”

CFR Cluj stă pe un butoi cu pulbere după ce numele lui Damjan Djokovic a apărut într-o anchetă privind trucarea unor meciuri din fotbalul românesc, ca urmare a unei sesizări făcute de Federația Română de Fotbal.

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Clubul din Gruia riscă și el anumite sancțiuni dacă rezultatele anchetei vor dovedi că a fost implicat, iar Neluțu Varga a avut o reacție furtunoasă când a fost întrebat de acest context.

Neluțu Varga: „Vrem să ne distanțăm de așa ceva”

Neluțu Varga a reacționat imediat după ce numele clubului CFR Cluj a ajuns într-un scandal de meciuri trucate, iar finanțatorul din Gruia a anunțat toleranță 0 pentru Damjan Djokovic, dacă va fi găsit vinovat în acest dosar.

„Dacă a greșit, îl dăm afară! Reziliem imediat contractul. Vrem să ne distanțăm de așa ceva. Nu stăm la discuții! Cine greșește plătește!”, a declarat Neluțu Varga, potrivit gsp.ro.