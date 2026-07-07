Neluțu Varga, prima reacție în cazul lui Damjan Djokovic: „Îl dăm afară! Cine greșește, plătește”

CFR Cluj stă pe un butoi cu pulbere după ce numele lui Damjan Djokovic a apărut într-o anchetă privind trucarea unor meciuri din fotbalul românesc, ca urmare a unei sesizări făcute de Federația Română de Fotbal.
Clubul din Gruia riscă și el anumite sancțiuni dacă rezultatele anchetei vor dovedi că a fost implicat, iar Neluțu Varga a avut o reacție furtunoasă când a fost întrebat de acest context.
Neluțu Varga: „Vrem să ne distanțăm de așa ceva”
Neluțu Varga a reacționat imediat după ce numele clubului CFR Cluj a ajuns într-un scandal de meciuri trucate, iar finanțatorul din Gruia a anunțat toleranță 0 pentru Damjan Djokovic, dacă va fi găsit vinovat în acest dosar.
„Dacă a greșit, îl dăm afară! Reziliem imediat contractul. Vrem să ne distanțăm de așa ceva. Nu stăm la discuții! Cine greșește plătește!”, a declarat Neluțu Varga, potrivit gsp.ro.
- Cum a putut lua Damjan Djokovic cartonaşul galben pentru care e anchetat pentru pariuri
- Sancțiunile pe care le riscă Damjan Djokovic și CFR Cluj după ancheta privind trucarea meciurilor
- Cutremur în Liga 1! Damjan Djokovic, anchetat pentru blaturi la pariuri. Alte două nume mari sunt pe listă
- Lovitura verii în Liga 1: Benfica a pus banii pe masă și e aproape de transfer!
- Jucătorul plecat de la FCSB rupe tăcerea și anunță că are oferte din Liga 1