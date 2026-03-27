“Geniu absolut” Prima reuşită a lui Andreas Schjelderup la naţionala Norvegiei a fost un eurogol!

Bogdan Stănescu Publicat: 27 martie 2026, 22:49

Andreas Schjelderup după eurogolul marcat cu Olanda / Profimedia Images

Andreas Schjelderup (21 de ani) a marcat primul său gol pentru naţionala Norvegiei. A fost un eurogol. În minutul 24, Schjelderup şi-a depăşit adversarul direct, iar şutul său nu i-a dat nicio speranţă lui Verbruggen: bară-gol.

Laudele la adresa tânărului jucător al Benficăi şi al naţionalei Norvegiei au început să curgă pe reţelele de socializare după reuşita cu care acesta a deschis scorul în amicalul cu Olanda.

“Geniu absolut”, “Doamne, ce gol”, “Ce gol magnific” au fost doar câteva dintre reacţiile de pe X ale fanilor entuziasmaţi.

Andreas Schjelderup este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 20 de milioane de euro. El poate fi urmărit în campionatul Portugaliei, care se vede în România în direct în AntenaPLAY.

Schjelderup a înscris 4 goluri şi a reuşit 3 assist-uri în cele 21 de meciuri în care a evoluat în Liga Portugal, în acest sezon, pentru echipa antrenată de Jose Mourinho, Benfica. A mai marcat 3 goluri şi a reuşit un assist în cele 10 meciuri în care a jucat pentru Benfica în Liga Campionilor.

Pe urmele lui Schjelderup s-ar afla FC Barcelona. Schjelderup mai are contract cu Benfica până în vara lui 2028.

Recomandări

Citește și:
Scenariu optimist. Cât vor ajunge să coste benzina şi motorina după OUG pe carburanţi
Observator
Scenariu optimist. Cât vor ajunge să coste benzina şi motorina după OUG pe carburanţi
Ștefan Târnovanu, aproape de plecarea de la FCSB: “O să fac eu un gest pentru el să-l transfer!”
Fanatik.ro
Ștefan Târnovanu, aproape de plecarea de la FCSB: “O să fac eu un gest pentru el să-l transfer!”
23:43

VIDEOCalificările Marelui Premiu al Japoniei sunt sâmbătă, de la ora 07:45, pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY
23:29

Ştefan Târnovanu, pe picior de plecare de la FCSB: “Se simte rău. Voi face o excepţie”
23:00

Naționala U21 a Angliei, aproape de o rușine istorică în preliminariile EURO 2027! A evitat eșecul în minutul 90
22:41

Sorin Cârțu a „urecheat” un tricolor după eșecul cu Turcia: „Trebuie să se adapteze la ceea ce îi cere antrenorul”
21:54

Kosovo U21 – România U21 0-1. Tricolorii lui Costin Curelea urcă pe podium în preliminariile EURO 2027
21:51

Remarcatul lui Ilie Dumitrescu din tabăra României, după înfrângerea tricolorilor cu Turcia: “Excelent”
Vezi toate știrile
1 Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune 2 VideoMircea Lucescu, anunţ despre viitorul său după Turcia – România 1-0. Ce jucător a criticat “Il Luce” 3 Turcia – România 1-0. Tricolorii ratează și ultima șansă de calificare la World Cup 2026 4 Mircea Lucescu a decis echipa de start pentru meciul cu Turcia! Revenire importantă în primul 11 5 Mulţumim, Mircea Lucescu! Bine ai venit, Gică Hagi! Viitorul României e în Universul Antena 6 Mihai Stoica anunță o mutare de răsunet la FCSB: „Dacă reușim să îl aducem, va fi un mare transfer pentru noi”
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț