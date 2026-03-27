“Geniu absolut” Prima reuşită a lui Andreas Schjelderup la naţionala Norvegiei a fost un eurogol!

Andreas Schjelderup (21 de ani) a marcat primul său gol pentru naţionala Norvegiei. A fost un eurogol. În minutul 24, Schjelderup şi-a depăşit adversarul direct, iar şutul său nu i-a dat nicio speranţă lui Verbruggen: bară-gol.
Laudele la adresa tânărului jucător al Benficăi şi al naţionalei Norvegiei au început să curgă pe reţelele de socializare după reuşita cu care acesta a deschis scorul în amicalul cu Olanda.
Andreas Schjelderup a înscris primul lui gol pentru naţionala Norvegiei! A fost o reuşită de senzaţie
“Geniu absolut”, “Doamne, ce gol”, “Ce gol magnific” au fost doar câteva dintre reacţiile de pe X ale fanilor entuziasmaţi.
Andreas Schjelderup este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 20 de milioane de euro. El poate fi urmărit în campionatul Portugaliei, care se vede în România în direct în AntenaPLAY.
Schjelderup a înscris 4 goluri şi a reuşit 3 assist-uri în cele 21 de meciuri în care a evoluat în Liga Portugal, în acest sezon, pentru echipa antrenată de Jose Mourinho, Benfica. A mai marcat 3 goluri şi a reuşit un assist în cele 10 meciuri în care a jucat pentru Benfica în Liga Campionilor.
Pe urmele lui Schjelderup s-ar afla FC Barcelona. Schjelderup mai are contract cu Benfica până în vara lui 2028.
