Gică Craioveanu știe ce i-a lipsit Marocului, în sfertul pierdut clar cu Franța la Mondial: „Așa s-a întâmplat”

Gică Craioveanu a reacționat, după ce Franța a învins Maroc cu 2-0 și s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial. Fostul internațional, în direct la Antena 1, a dezvăluit ce le-a lipsit africanilor în sfertul de finală disputat la Boston.
Gică Craioveanu a declarat că Maroc nu a avut răutate în joc și a respectat prea mult Franța. Acesta a amintit de duelul câștigat de Brazilia cu Japonia în șaisprezecimile Mondialului, asemănând atitudinea niponilor cu cea a africanilor din meciul cu francezii.
Gică Craioveanu, reacție fermă după Franța – Maroc 2-0
Gică Craioveanu s-a declarat impresionat de naționala Franței, despre care susține că s-a calificat pe merit în „careul de ași” al Campionatului Mondial. Francezii se vor duela pentru un loc în marea finală cu Spania sau Belgia, cele două urmând să se înfrunte în această seară, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.
„A câștigat meritat, a fost echipa mai bună, care s-a dus peste adversar din primul minut. Și-a dorit să câștige, are argumente să câștige la acest nivel. Felicitări, mi s-a părut echipa mai bună, a pariat pe un fotbal plăcut. Mi-a plăcut ca joc și ca atitudine.
Maroc poate să-și reproșeze că n-a avut mai mult tupeu în joc, mai multă răutate, să se ducă peste Franța, să încerce să creeze ocazii. N-au avut nicio ocazie de gol, foarte puțin ofensiv. Ok, s-au apărat foarte bine, foarte grupați, două linii de patru, dar dacă-i lași Franței atât teren, decid meciul.
Nu a jucat absolut deloc bine. Nici cei trei din mijloc, care excelau, aveau calitate, talent. Îl puneau în evidență pe Saibari, dar au apărut puțin azi. Mi s-a părut Maroc exact cum mi s-a părut Japonia contra Braziliei, multă teamă și mult respect față de emblemă. Așa s-a întâmplat. Maroc mi-a dovedit că are prea mult respect față de Franța, dar trebuia să-l lase în afara terenului, să muște din adversar”, a declarat Gică Craioveanu, la Antena 1, după Franța – Maroc 2-0.
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