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Cristi Chivu a pus mâna pe telefon pentru un transfer record! Aduce un jucător de la echipa lui Darius Olaru

Sebastian Ujica Publicat: 10 iulie 2026, 10:46

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Cristi Chivu a pus mâna pe telefon pentru un transfer record! Aduce un jucător de la echipa lui Darius Olaru

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia Images

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Rămas fără principala țintă pe piața transferurilor din această vară, Palestra, ajuns la Chelsea, Inter s-a reorientat și este aproape să confirme aducerea lui Anan Khalaili de la Union St Gilloise.

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Dorit de mai multe cluburi în această vară, inclusiv din Serie A, Khalaili a ales-o pe Inter. Pentru clubul belgian, transferul lui Khalili va deveni noul record în ceea ce privește sumele obținute.

Transfer record pentru Union

Inter Milano va plăti 32 de milioane de euro pentru Anan Khalaili. Sumă care include și bonusuri de performanță. De asemenea, echipa la care a ajuns Darius Olaru în această vară va păstra și un procent dintr-un viitor transfer al lui Khalaili.

Fundașul israelian de 21 de ani a dovedit în cele două sezoane în Belgia că este versatil și poate juca atât în defensivă în flancul drept, cât și mai avansat. El a evoluat în 47 de partide, a înscris două goluri și a oferit 4 pase decisive în primul sezon. În cel de-al doilea, a avut 6 goluri și 6 assist-uri în 52 de meciuri.

Telefonul dat de Chivu, decisiv

Pentru Inter, aducerea lui Khalaili reprezintă o lovitură în condițiile în care jucătorul avea o mulțime de opțiuni de transfer. Chiar tatăl jucătorului a dezvăluit momentul decisiv pentru ca mutarea să devină realitate: Cristi Chivu l-a convins pe jucător, a dezvăluit Madji la o televiziune din Israel.

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„În ultimele săptămâni, negocierile au stagnat, aproape de punctul în care să cadă definitiv. Apoi Chivu a avut o conversație la telefon cu Anan și i-a spus că va fi prima opțiune, l-a sunat de la Miami a dezvăluit tatăl jucătorului.

Khalaili urmează să facă vizita medicală pentru ca apoi să semneze cu Inter.

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