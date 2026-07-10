Thierry Henry a intervenit, după controversa uriașă de la Mondial. Verdict categoric despre Franța: „Fără dubii”

Thierry Henry, la meciul dintre Franța și Maroc de la Campionatul Mondial/ Profimedia

Thierry Henry a oferit prima reacție, după ce Franța s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial. Francezii au învins Maroc cu scorul de 2-0, în sfertul de finală disputat la Boston.

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Thierry Henry a transmis ferm faptul că Franța va câștiga fără emoții o eventuală finală cu Argentina, dacă arbitrajul va fi unul corect. Fostul star de la Arsenal a intervenit în controversa uriașă de la Mondial, după delegarea argentinianului Facundo Tello la meciul Franței cu Maroc.

Thierry Henry a intervenit, după Franța – Maroc 2-0

Thierry Henry a declarat că FIFA l-a delegat intenționat pe Tello la meciul cu Maroc, pentru ca Franța să fie eliminată de la Mondial. Acesta speră, totuși, ca francezii să nu aibă probleme din punct de vedere al arbitrajelor, în următoarele partide de la turneul final.

„Dacă Franța și Argentina se vor întâlni din nou în finală și arbitrajul va fi echilibrat și corect, Franța va învinge Argentina fără niciun dubiu. Nimeni nu poate contesta acest lucru.

Dacă Argentina ar putea să joace și să câștige meciurile în mod corect, fără trucarea meciurilor, așa cum susțin unii oameni, nimeni nu s-ar plânge. Franța practică un stil de joc diferit față de Argentina.