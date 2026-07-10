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Arsenal, ofertă de 90.000.000 de euro pentru starul din Premier League

Mihai Alecu Publicat: 10 iulie 2026, 10:32

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Arsenal, ofertă de 90.000.000 de euro pentru starul din Premier League

Bruno Guimaraes e dorit de Newcastle. Foto: Getty Images

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Arsenal continuă să fie una dintre cele mai active echipe pe piața transferurilor și și-a stabilit o nouă țintă importantă pentru această vară. Londonezii pregătesc o ofertă în valoare de 90 de milioane de euro pentru mijlocașul brazilian Bruno Guimaraes, unul dintre cei mai apreciați fotbaliști ai lui Newcastle United.

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Conducerea lui Newcastle nu este însă dispusă să renunțe cu ușurință la unul dintre cei mai importanți jucători ai lotului. Oficialii „coțofenelor” consideră că valoarea lui Bruno Guimaraes este semnificativ mai mare și ar solicita în jur de 120 de milioane de euro pentru a accepta un eventual transfer în această perioadă de mercato.

Arsenal e pregătită să facă o ofertă uriașă pentru Bruno Guimaraes

În ciuda poziției ferme a clubului de pe St. James’ Park, situația ar putea evolua în favoarea lui Arsenal. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Bruno Guimaraes își dorește să plece de la Newcastle și face presiuni pentru ca mutarea pe Emirates Stadium să devină realitate în această vară.

Mai mult, mijlocașul brazilian ar fi ajuns deja la un acord cu Arsenal în privința termenilor personali ai contractului. În cazul în care transferul va fi finalizat, Guimarães ar urma să semneze o înțelegere valabilă până în vara anului 2031, devenind unul dintre oamenii de bază ai proiectului condus de Mikel Arteta.

Arteta își dorește să consolideze compartimentul median înaintea noului sezon, iar experiența și calitățile lui Bruno Guimaraes îl transformă într-o prioritate pentru vicecampioana Angliei. Internaționalul brazilian este apreciat pentru capacitatea sa de a recupera baloane, de a construi jocul și de a contribui atât în faza defensivă, cât și în cea ofensivă.

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Newcastle nu vrea să renunțe la mijlocașul brazilian

Diferența de 30 de milioane de euro dintre oferta pregătită de Arsenal și pretențiile financiare ale lui Newcastle reprezintă, în acest moment, principalul obstacol în calea transferului. Rămâne de văzut dacă londonezii vor reveni cu o propunere îmbunătățită sau dacă cele două cluburi vor găsi o formulă de compromis.

Perioada de mercato este încă la început, iar negocierile se pot intensifica în următoarele săptămâni. Cu dorința jucătorului de a face pasul spre Arsenal și cu acordul personal deja stabilit, mutarea lui Bruno Guimaraes pe Emirates Stadium ar putea deveni unul dintre cele mai importante transferuri ale verii în fotbalul englez.

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