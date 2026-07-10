Arsenal, ofertă de 90.000.000 de euro pentru starul din Premier League

Arsenal continuă să fie una dintre cele mai active echipe pe piața transferurilor și și-a stabilit o nouă țintă importantă pentru această vară. Londonezii pregătesc o ofertă în valoare de 90 de milioane de euro pentru mijlocașul brazilian Bruno Guimaraes, unul dintre cei mai apreciați fotbaliști ai lui Newcastle United.

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Conducerea lui Newcastle nu este însă dispusă să renunțe cu ușurință la unul dintre cei mai importanți jucători ai lotului. Oficialii „coțofenelor” consideră că valoarea lui Bruno Guimaraes este semnificativ mai mare și ar solicita în jur de 120 de milioane de euro pentru a accepta un eventual transfer în această perioadă de mercato.

Arsenal e pregătită să facă o ofertă uriașă pentru Bruno Guimaraes

În ciuda poziției ferme a clubului de pe St. James’ Park, situația ar putea evolua în favoarea lui Arsenal. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Bruno Guimaraes își dorește să plece de la Newcastle și face presiuni pentru ca mutarea pe Emirates Stadium să devină realitate în această vară.

Mai mult, mijlocașul brazilian ar fi ajuns deja la un acord cu Arsenal în privința termenilor personali ai contractului. În cazul în care transferul va fi finalizat, Guimarães ar urma să semneze o înțelegere valabilă până în vara anului 2031, devenind unul dintre oamenii de bază ai proiectului condus de Mikel Arteta.

Arteta își dorește să consolideze compartimentul median înaintea noului sezon, iar experiența și calitățile lui Bruno Guimaraes îl transformă într-o prioritate pentru vicecampioana Angliei. Internaționalul brazilian este apreciat pentru capacitatea sa de a recupera baloane, de a construi jocul și de a contribui atât în faza defensivă, cât și în cea ofensivă.