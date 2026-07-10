Erling Haaland a văzut ce s-a întâmplat cu Kylian Mbappe în Franța – Maroc 2-0 și a reacționat: „E prea mult”

Erling Haaland a stat cu ochii pe confruntarea dintre Franța și Maroc. Francezii s-au impus cu 2-0 și s-au calificat în semifinalele Campionatului Mondial, unde vor întâlni Spania sau Belgia.
În meciul cu Maroc, Kylian Mbappe a avut șansa să deschidă scorul în minutul 28. Atacantul Franței a ratat însă un penalty, lovitura fiind apărară de portarul Bounou.
Erling Haaland a văzut ce s-a întâmplat cu Kylian Mbappe în Franța – Maroc 2-0 și a reacționat
Kylian Mbappe a fost extrem de nemulțumit, după ratarea penalty-ului. El l-a luat la rost pe arbitrul Facundo Tello, deoarece a fost nevoit să aștepte câteva minute, înaintea executării loviturii de la punctul cu var.
Așteptarea a fost cauzată de verificarea mai îndelungată la VAR, a fazei penalty-ului. Kylian Mbappe a fost faultat în careu de Noussair Mazraoui, iar arbitrul Tello a dictat imediat lovitură de pedeapsă în favoarea francezilor.
Erling Haaland a văzut că Kylian Mbappe a fost nevoit să aștepte câteva minute înaintea executării penalty-ului și a reacționat: „Să fii nevoit să aștepți cinci minute ca să bați un penalty e mult prea mult”, a scris atacantul Norvegiei, pe Snapchat.
După penalty-ul ratat, Kylian Mbappe a deschis spectaculos scorul în minutul 60. Șase minute mai târziu, atacantul de la Real Madrid a pasat decisiv și la reușita superbă a lui Ousmane Dembele.
Erling Haaland și Kylian Mbappe se pot întâlni în marea finală a Campionatului Mondial, după ce Franța a învins Norvegia în faza grupelor, scor 4-1. Nordicii se vor duela cu Anglia în sferturi, meciul urmând să se dispute în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 00:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.
- Lovitură înainte de Spania – Belgia! Clubul care nu lasă un jucător să intre pe teren la un sfert de Mondial
- Franța, cifre pentru istorie după calificarea în semifinalele Mondialului. Doar două naționale au mai reușit asta
- Kylian Mbappe, alături de Jurgen Klopp la Liverpool! Dezvăluirea făcută înainte de Franța – Maroc: „Fantastic!”
- Noi detalii despre accidentarea lui Kylian Mbappe, după ce Franța s-a calificat în semifinalele Mondialului. Anunțul francezilor
- Spania – Belgia LIVE VIDEO (22:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Duel pentru semifinalele Campionatului Mondial