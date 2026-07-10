Rapid, în negocieri pentru transferul lui Alexandru Dobre. În ce campionat e dorit jucătorul

Rapid a început negocierile privind transferul lui Alexandru Dobre (27 de ani). Mijlocașul ar putea pleca de la formația din Giulești în această vară.
Alexandru Dobre a fost cel mai bun jucător al Rapidului în sezonul trecut, iar forma sa nu a trecut neobservată. Mijlocașul este dorit de echipe din Spania și din Olanda.
Rapid, în negocieri pentru transferul lui Alexandru Dobre
Conform gsp.ro, cei de la Rapid poartă discuții cu oficialii cluburilor din Spania care-l vor pe Alexandru Dobre. Destinația posibilă a jucătorului nu a fost dezvăluită, discuțiile fiind încă la început.
„Sunt discuții, dar momentan nu există nimic sută la sută bătut în cuie. Se vorbește despre un posibil transfer, însă negocierile sunt la început, la fel ca și perioada de mercato în cele mai importante campionate ale Europei”, au dezvăluit surse implicate în negocieri, conform sursei citate anterior.
Dan Șucu vrea să obțină cel puțin 2,5 milioane de euro în schimbul lui Alexandru Dobre. Recent, președintele Victor Angelescu dezvăluia că sunt șanse ca mijlocașul să se despartă de echipă, în această vară. „Dacă va exista o ofertă bună pentru el, există posibilitatea să plece”, spunea Angelescu, conform primasport.ro.
Alexandru Dobre nu mai e sigur de locul de titular, după ce Daniel Pancu a anunțat că vor exista schimbări în atacul Rapidului, în fiecare meci. „În atac vor fi schimbări de la meci la meci și mă bucur că Dobre nu s-a supărat”, spunea, recent, antrenorul giuleștenilor.
De asemenea, după scandalul cu Costel Gâlcă din play-off-ul trecut, Alexandru Dobre a pierdut banderola de căpitan. Aceasta nu i-a fost acordată nici de Daniel Pancu, căpitanul giuleștenilor din sezonul următor urmând să fie olandezul Lars Kramer.
În aprilie, Alexandru Dobre a fost urmărit de cluburi din Olanda, care și-au trimis scouterii la București. La momentul respectiv, Heerenveen și KVC Westerlo au fost interesate de mijlocașul giuleștenilor.
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