Un nou selecționer și-a anunțat plecarea după Cupa Mondială

Cupa Mondială continuă să facă victime printre antrenori, iar acum un alt nume important a anunțat că-și încheie colaborarea cu formația pe care a dus-o la turneul final.

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Antrenorul Africii de Sud, Hugo Broos, şi-a confirmat plecarea după două săptămâni de incertitudine privind continuitatea tehnicianului de 74 de ani, care a condus ”Bafana Bafana” pentru prima dată în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale, scrie Reuters.

Africa de Sud rămâne fără antrenor după Cupa Mondială

Broos a afirmat înainte de turneul final că se va retrage, dar când Africa de Sud a pierdut în faţa co-gazdelor, Canada (0-1), în 16-imile de finală pe 28 iunie, nu a fost sigur şi a spus că ar putea fi tentat să rămână.

Însă, într-un interviu acordat în Belgia sa natală, Broos a spus că nu va rămâne în funcţie, dar că ar putea ajuta în rolul de consultant pentru echipă.

”Voi continua ca antrenor până la urmă? Nu, este ireversibil! Dacă au nevoie de mine pentru altceva, poate în scouting: asta e altceva. Dar fotbalul nu va mai face parte din viaţa mea 24 de ore pe zi. Am avut deja o conversaţie cu preşedintele Federaţiei de Fotbal din Africa de Sud.