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Un nou selecționer și-a anunțat plecarea după Cupa Mondială

Mihai Alecu Publicat: 10 iulie 2026, 9:36

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Un nou selecționer și-a anunțat plecarea după Cupa Mondială

Selecționerul Africii de Sud și-a anunțat plecarea de la națională. Foto: Getty Images

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Cupa Mondială continuă să facă victime printre antrenori, iar acum un alt nume important a anunțat că-și încheie colaborarea cu formația pe care a dus-o la turneul final.

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Antrenorul Africii de Sud, Hugo Broos, şi-a confirmat plecarea după două săptămâni de incertitudine privind continuitatea tehnicianului de 74 de ani, care a condus ”Bafana Bafana” pentru prima dată în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale, scrie Reuters.

Africa de Sud rămâne fără antrenor după Cupa Mondială

Broos a afirmat înainte de turneul final că se va retrage, dar când Africa de Sud a pierdut în faţa co-gazdelor, Canada (0-1), în 16-imile de finală pe 28 iunie, nu a fost sigur şi a spus că ar putea fi tentat să rămână.

Însă, într-un interviu acordat în Belgia sa natală, Broos a spus că nu va rămâne în funcţie, dar că ar putea ajuta în rolul de consultant pentru echipă.

”Voi continua ca antrenor până la urmă? Nu, este ireversibil! Dacă au nevoie de mine pentru altceva, poate în scouting: asta e altceva. Dar fotbalul nu va mai face parte din viaţa mea 24 de ore pe zi. Am avut deja o conversaţie cu preşedintele Federaţiei de Fotbal din Africa de Sud.

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Ar vrea să mă păstreze, dar într-un rol diferit, de consilier sau ceva de genul acesta. Mă voi întoarce la sfârşitul lunii iulie pentru a-mi lua rămas bun. Sunt curios să văd ce-mi va propune”, a declarat Broos pentru voetbalnieuws.be.

Dezvăluirile făcute de Hugo Broos

Broos a ocupat funcţia de selecţioner timp de cinci ani, devenind antrenorul cu cea mai lungă vechime al ţării şi calificând Africa de Sud pentru prima Cupă Mondială din ultimii 16 ani.

”Soţia mea este fericită că demisionez, dar m-a avertizat deja: ‘Ai grijă doar să nu-mi stai în cale!’ Să presupunem că trebuie să fiu în Africa de Sud câteva săptămâni la fiecare două luni: de ce nu? Mai bine decât să fiu o pacoste acasă pentru că nu am nimic de făcut”, a adăugat Broos.

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Născut în aprilie 1952, Broos s-a remarcat ca fundaş central la Anderlecht, câştigând mai multe trofee în Belgia şi Europa înainte de a-şi încheia cariera la FC Bruges. El a strâns 24 de selecţii pentru naţionala Belgiei.

Şi-a început apoi o carieră de antrenor în care a câştigat titluri şi cupe cu echipe precum FC Bruges şi Anderlecht, cu patru trofee de cel mai bun antrenor al anului în Belgia, dar şi Cupa Africii pe Naţiuni cu Camerunul în 2017, notează agerpres.

  • Hugo Broos este ultimul nume care își încheie aventura la o națională care a fost la Cupa Mondială, asta după ce și alții, precum Herve Renard, Julian Nageslmann sau Ronald Koeman și-au încheiat mandatele.
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