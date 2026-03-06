Sabin Ilie, discurs sincer înaintea barajului cu Turcia. De ce crede că victoria la Istanbul ar fi un adevărat miracol - Antena Sport

Naționala de fotbal a României va înfrunta Turcia în semifinala barajului de calificare pentru Campionatul Mondial, transmis în Universul Antena. Dacă vor trece de ”Țara Semilunii”, tricolorii vor înfrunta câștigătoarea dintre Kosovo și Slovacia.

Sabin Ilie este sceptic înaintea meciului decisiv de la Istanbul și a transmis că un eventual triumf în Turcia ar fi o adevărată minune pentru selecționata lui Mircea Lucescu.

Victoria în Turcia, considerată o minune de Sabin Ilie

Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru partida cu Turcia, din semifinala barajului de calificare pentru Campionatul Mondial de anul acesta.

Tricolorii vor avea parte de un meci infernal la Istanbul, iar Sabin Ilie nu are încredere că echipa națională ar putea avea vreo șansă în duelul programat pe data de 26 martie.

„În Liga 1 nu avem vreun fotbalist care să ajute și naționala României. Joacă un meci bine și trei sau patru mai slabe. Dacă vom câștiga în Turcia, va fi un miracol. Este foarte greu, au fotbaliști buni. Investesc și în națională și în campionat, în tot.