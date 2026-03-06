Sabin Ilie, discurs sincer înaintea barajului cu Turcia. De ce crede că victoria la Istanbul ar fi un adevărat miracol - Antena Sport

Închide meniul
Sabin Ilie, discurs sincer înaintea barajului cu Turcia. De ce crede că victoria la Istanbul ar fi un adevărat miracol

Campionatul Mondial 2026

Sabin Ilie, discurs sincer înaintea barajului cu Turcia. De ce crede că victoria la Istanbul ar fi un adevărat miracol

Daniel Işvanca Publicat: 6 martie 2026, 18:24

Naționala de fotbal a României / SPORT PICTURES

Naționala de fotbal a României va înfrunta Turcia în semifinala barajului de calificare pentru Campionatul Mondial, transmis în Universul Antena. Dacă vor trece de ”Țara Semilunii”, tricolorii vor înfrunta câștigătoarea dintre Kosovo și Slovacia.

Sabin Ilie este sceptic înaintea meciului decisiv de la Istanbul și a transmis că un eventual triumf în Turcia ar fi o adevărată minune pentru selecționata lui Mircea Lucescu.

Victoria în Turcia, considerată o minune de Sabin Ilie

Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru partida cu Turcia, din semifinala barajului de calificare pentru Campionatul Mondial de anul acesta.

Tricolorii vor avea parte de un meci infernal la Istanbul, iar Sabin Ilie nu are încredere că echipa națională ar putea avea vreo șansă în duelul programat pe data de 26 martie.

„În Liga 1 nu avem vreun fotbalist care să ajute și naționala României. Joacă un meci bine și trei sau patru mai slabe. Dacă vom câștiga în Turcia, va fi un miracol. Este foarte greu, au fotbaliști buni. Investesc și în națională și în campionat, în tot.

Domnul Lucescu știe cu cine va juca, dar noi avem doar trei fotbaliști care pot fi titulari și doi sunt portari și fundași. Din Liga 1 nu avem pe nimeni care să fie titular, maxim Bancu, dar așa… Niciun jucător care joacă în Superligă nu e în formă, nivelul a scăzut. Noi nu ne putem compara sub nicio formă cu Turcia.

Noi nu avem prea mulți fotbaliști nici în campionatul Turciei. Jucătorii români nu sunt educați, nu au mentalitatea să joace la un nivel înalt. Acum 25-30 de ani aveam fotbaliști care jucau finale de cupe europene și în campionate tari, de aia avea România performanțe”, a declarat Sabin Ilie, potrivit gsp.ro.

