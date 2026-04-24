Guardiola, miracolul pe care îl așteaptă Italia: “Nu te costă să visezi”. Material dedicat în Gazzetta dello Sport

Andrei Nicolae Publicat: 24 aprilie 2026, 14:35

Comentarii
Pep Guardiola, în timpul unui meci / Profimedia

Italia se află într-o degringoladă totală după ce a ratat calificarea la Campionatul Mondial, iar presa din “cizmă” pare să aibă un favorit pentru postul de selecționer: Pep Guardiola. Deși scenariul pare la prima vedere improbabil, Gazzetta dello Sport a analizat într-un material amplu cum ar putea ajunge managerul catalan pe banca “Squadrei Azzurra”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Viitorul lui Pep Guardiola la Manchester City este în continuare incert, iar jurnaliștii din Italia profită de acest lucru pentru a lobby în așa fel încât antrenorul să vină la naționala Italiei. Catalanul mai are contract cu “cetățenii” până în 2027, însă s-au intensificat zvonurile potrivit cărora ar putea să plece de pe Etihad chiar la finalul acestui sezon.

Pep Guardiola, dorit cu ardoare la naționala Italiei

În acest sens, cei de la Gazzetta dello Sport au realizat un material titrat astfel: “Guardiola, scenariu azzurro: Pep iubește Italia, naționala e un pariu care îl atrage”, în contextul crizei de la naționala care a ratat recent pentru a treia oară la rând calificarea la Cupa Mondială.

Jurnalistul Filippo Maria Ricci, cel care semnează articolul în cauză, scrie în prima parte a materialului următoarele lucruri: “Fotbalul nostru a rămas în mintea și inima antrenorului catalan. Nu suntem siguri de răspus, dar emoțional, simțim că merită să încercăm“.

Presa se bazează pe faptul că Guardiola și-ar dori să facă un pas în spate din lumea antrenortatului, însă nu să își ia un an sabatic, ci să preia o echipă națională, unde ar avea mai puține partide de pregătit.

Reclamă
Reclamă
Ar fi un compromis bun între adrenalina unui club și «cloroformul» pauzei, notează italienii.

În plus, italienii aduc în discuție și o declarație oferită de Leonardo Bonucci la premiile Laureus, când fostul fundaș a fost întrebat de viitorul naționalei: “Dacă e o dorință reală de a o lua de la capăt, aș începe cu Pep Guardiola, pentru că să aducă pe cineva ca el ar însemna o schimbare completă în comparație cu tot ce s-a întâmplat în trecut. Cred că e foarte greu, dar nu te costă nimic să visezi acum“.

În final, cei de la GdS notează inclusiv că banii nu ar reprezenta o problemă pentru Guardiola, deși ar încasa cu siguranță mai puțin decât face acum la Man. City: “Pep are Italia în inimă. Dacă Pep ar spune vreodată da Federației, banii nu ar fi un obstacol. Nu ar veni în Italia pentru bani, ci pentru pasiune, din dragoste. Vorbește limba noastră și ține la țara noastră. Există ipoteze și multe necunoscute, dar un lucru este sigur, și anume dragostea lui pentru Italia“.

Descoperire uluitoare în Botoşani. Tezaur vechi de 2.000 de ani, găsit de un bărbat cu detectorul de metale
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Loading ... Loading ...
Citește și:
