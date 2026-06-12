Reacţie emoţionantă a lui Cristiano Bergodi la golul marcat de Jovo Lukic

Golgeterul din Superligă, Jovo Lukic, a marcat vineri seara, la Toronto, deschizând scorul în meciul Canada – Bosnia, din cadrul grupei B a Cupei Mondiale.
Pe stadionul BMO Field, din Toronto, Jovo Lukic, atacantul Universităţii Cluj, a deschis scorul în minutul 21 al meciului care opunea ţara gazdă, Canada, echipei sale, Bosnia. Lukic a marcat cu o lovitură de cap, după un corner executat de Basic şi prelungit, cu capul, de Kolasinac.
„Mi-au scris Răzvan Zanfir și Gabi Giurgiu că e titular. Sunt cu prietenii la masă și am fost foarte bucuros ca a și marcat.
Pentru el e un vis să marcheze la Campionatul Mondial, iar pentru mine e foarte frumos ca antrenor. Comentatorii italieni au spus ca a fost campionul Bosniei, iar acum joacă la U Cluj.
Am o relație foarte bună cu el. Un om de nota 10! Cât despre meci, cred că în continuare va fi un meci foarte greu pentru Bosnia.
Stă cam jos și Canada mi se pare echipa mai bună”, a spus antrenorul italian Cristiano Bergodi, citat de Pro Sport.
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