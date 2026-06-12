Reacţie emoţionantă a lui Cristiano Bergodi la golul marcat de Jovo Lukic

Golgeterul din Superligă, Jovo Lukic, a marcat vineri seara, la Toronto, deschizând scorul în meciul Canada – Bosnia, din cadrul grupei B a Cupei Mondiale.

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Pe stadionul BMO Field, din Toronto, Jovo Lukic, atacantul Universităţii Cluj, a deschis scorul în minutul 21 al meciului care opunea ţara gazdă, Canada, echipei sale, Bosnia. Lukic a marcat cu o lovitură de cap, după un corner executat de Basic şi prelungit, cu capul, de Kolasinac.

„Mi-au scris Răzvan Zanfir și Gabi Giurgiu că e titular. Sunt cu prietenii la masă și am fost foarte bucuros ca a și marcat.

Pentru el e un vis să marcheze la Campionatul Mondial, iar pentru mine e foarte frumos ca antrenor. Comentatorii italieni au spus ca a fost campionul Bosniei, iar acum joacă la U Cluj.

Am o relație foarte bună cu el. Un om de nota 10! Cât despre meci, cred că în continuare va fi un meci foarte greu pentru Bosnia.