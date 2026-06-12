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Surpriză uriașă la Queen’s Club! Campioana de la Australian Open, eliminată în sferturi

Daniel Işvanca Publicat: 12 iunie 2026, 23:33

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Surpriză uriașă la Queens Club! Campioana de la Australian Open, eliminată în sferturi

Elena Rybakina / Profimedia

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Surpriză mare vineri în sferturile turneului pe iarbă Queen’s Club. Elena Rybakina, ocupanta locului al doilea mondial și principala favorită, a fost eliminată.

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Campioana din acest an de la Australian Open a fost învinsă în drumul spre penultimul act al competiției de britanica Katie Boulter (29 ani, locul 73 WTA).

Elena Rybakina, învinsă de Katie Boulter în sferturile Queen’s Club

Surpriză uriașă în sferturile turneului Queen’s Club. Elena Rybakina, principala favorită a acestei competiții de iarbă, a fost învinsă de Katie Boulter, cea care a eliminat-o vineri și pe Jaqueline Cristian.

Sportiva din Kazakhstan a cedat în trei seturi, scor 5-7, 6-2, 4-6, la capătul unui meci ce a durat două ore și 39 de minute. Este pentru prima oară când Boulter ajunge în semifinale la acest turneu, aceasta fiind a cincea victorie în fața unei jucătoare de Top 10.

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