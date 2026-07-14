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Harry Kane a făcut lumină după schimbul de replici dintre Jude Bellingham şi Thomas Tuchel: “Ce voiai să spună?”

Alex Masgras Publicat: 14 iulie 2026, 9:54

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Harry Kane a făcut lumină după schimbul de replici dintre Jude Bellingham şi Thomas Tuchel: Ce voiai să spună?

Harry Kane, după Norvegia - Anglia / Profimedia

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Căpitanul Harry Kane a respins ideea unei diviziuni în lotul Angliei, insistând că există o “coeziune totală” înaintea semifinalei Cupei Mondiale de fotbal împotriva Argentinei, programată miercuri la Atlanta, informează DPA.

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Anglia şi-a asigurat locul în semifinale după ce a învins cu scorul de 2-1 după prelungiri echipa Norvegiei, în căldura extremă de la Miami. La finalul jocului, mijlocaşul Jude Bellingham a reacţionat la afirmaţiile selecţionerului Thomas Tuchel, conform căruia elevii săi nu au jucat bine.

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Harry Kane, despre “conflictul” dintre Bellingham şi Tuchel: “Este uşor să creezi această diviziune”

Starul lui Real Madrid, a marcat ambele goluri ale Angliei, ajutând-o să se califice, l-a contrazis pe Tuchel, afirmând că “nu ştie cum e să joci în astfel de condiţii”.

Dar Kane a respins ideea unei rupturi în tabăra engleză, declarând pentru BBC Sport:

“Când joci un meci ca acesta şi ţi se pune o întrebare la cinci minute după fluierul final şi nu ştii cu adevărat ce a declarat antrenorul, ce voiai să spună Jude? Tocmai trecusem printr-o luptă. A fost foarte greu acolo. Este uşor să încerci să creezi această diviziune, pare o mentalitate englezească, un lucru englezesc de făcut la aceste turnee majore. Dar este exact opusul. Grupul este acolo unde suntem datorită unităţii noastre, nu doar a jucătorilor, antrenorului şi staffului. Lucrurile sunt uneori prezentate ca fiind mai mult decât sunt”.

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Kane acceptă că modul direct de a vorbi al lui Tuchel este ceea ce îl face un antrenor de elită, dar insistă că germanul a fost pozitiv cu echipa.

“Înţelegem asta. Jucătorii de pe teren ştiu mai bine decât oricine când joci bine, când nu joci bine, asta face parte din fotbal. Înţelegem ce a vrut să spună antrenorul, a fost elogios la adresa grupului. A spus că mentalitatea grupului, care este uneori dificilă, a fost la cel mai înalt nivel de un anumit timp. El este foarte expresiv, iar oamenii apreciază asta.

Când vorbeşte, nu are niciodată discursul pregătit. Asta este ceea ce îl caracterizează. Când este natural, crezi în ceea ce spune, crezi în abordarea lui. Este unul dintre cei mai bun antrenori din lume dintr-un anumit motiv. Noi înţelegem asta. În ultimii doi ani am ajuns să-l cunoaştem şi să şti ce îl face fericit”, a mai spus Harry Kane.

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