Harry Kane a făcut lumină după schimbul de replici dintre Jude Bellingham şi Thomas Tuchel: “Ce voiai să spună?”

Căpitanul Harry Kane a respins ideea unei diviziuni în lotul Angliei, insistând că există o “coeziune totală” înaintea semifinalei Cupei Mondiale de fotbal împotriva Argentinei, programată miercuri la Atlanta, informează DPA.

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Anglia şi-a asigurat locul în semifinale după ce a învins cu scorul de 2-1 după prelungiri echipa Norvegiei, în căldura extremă de la Miami. La finalul jocului, mijlocaşul Jude Bellingham a reacţionat la afirmaţiile selecţionerului Thomas Tuchel, conform căruia elevii săi nu au jucat bine.

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Harry Kane, despre “conflictul” dintre Bellingham şi Tuchel: “Este uşor să creezi această diviziune”

Starul lui Real Madrid, a marcat ambele goluri ale Angliei, ajutând-o să se califice, l-a contrazis pe Tuchel, afirmând că “nu ştie cum e să joci în astfel de condiţii”.

Dar Kane a respins ideea unei rupturi în tabăra engleză, declarând pentru BBC Sport:

“Când joci un meci ca acesta şi ţi se pune o întrebare la cinci minute după fluierul final şi nu ştii cu adevărat ce a declarat antrenorul, ce voiai să spună Jude? Tocmai trecusem printr-o luptă. A fost foarte greu acolo. Este uşor să încerci să creezi această diviziune, pare o mentalitate englezească, un lucru englezesc de făcut la aceste turnee majore. Dar este exact opusul. Grupul este acolo unde suntem datorită unităţii noastre, nu doar a jucătorilor, antrenorului şi staffului. Lucrurile sunt uneori prezentate ca fiind mai mult decât sunt”.