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Arbitru cu noroc pentru Argentina la semifinala cu Anglia. Delegarea făcută de FIFA la Cupa Mondială

Andrei Nicolae Publicat: 14 iulie 2026, 8:59

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Arbitru cu noroc pentru Argentina la semifinala cu Anglia. Delegarea făcută de FIFA la Cupa Mondială

Ismail Elfath și Lionel Scaloni, în finala World Cup 2022 / Profimedia

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FIFA a anunțat în noaptea de luni spre marți cine va arbitra cea de-a doua semifinală a Cupei Mondiale, care le pune față în față pe Anglia și Argentina la Atlanta Stadium. Cele două rivale istorice vor fi conduse la centru de Ismail Elfath, un central care le-a purtat noroc “pumelor” la World Cup 2022, când a făcut parte din brigada finalei contra Franței.

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Comisia de arbitri FIFA a ales cine sunt arbitrii care se vor ocupa miercuri seara de meciul “de foc” dintre Anglia și Argentina din semifinala Cupei Mondiale. După ce la Franța – Spania a fost desemnat Ivan Barton, din El Salvador, instituția condusă de Pierluigi Collina a ales la centru un alt central din CONCACAF (Confedederația Americii de Nord, Centrale și Asociația Fotbalului din Caraibe).

Brigada completă de la semifinala Anglia – Argentina. Cine este omul de la centru

Pentru partida cu o încărcătură istorică imensă a fost desemnat Ismail Elfath, central născut în Maroc care în prezent este cetățean SUA. Acesta va fi ajutat de asistenții Corey Parker și Kyle Atkins, de asemenea din Statele Unite, în timp ce Maurizio Mariani (al patrulea arbitru) și Daniele Bindoni (rezerva arbitrului al patrulea), din Italia, completează brigada.

Elfath se va afla la a patra sa partidă de la acest turneu final, după ce a mai fost la centru la două partide din grupe, Olanda – Japonia 2-2 și Uruguay – Spania 0-1, dar și la un duel din optimi, Brazilia – Norvegia 1-2. Americanul a fost pe lista FIFA și la World Cup 2022, unde a primit trei meciuri.

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De asemenea, Elfath a fost al patrulea oficial la finala acelei ediții de Cupă Mondială, când Argentina a învins Franța după loviturile de departajare, semn că poate fi considerat de fanii sud-americanilor un arbitru care le poartă noroc.

Partida dintre Anglia și Argentina va avea loc astăzi de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 și LIVE pe AntenaPLAY.

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